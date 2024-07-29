Feci Kaza: Motosikletiyle Domuza Çarpan Sürücü Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Aydın'da motosiklet, yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

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Feci Kaza: Motosikletiyle Domuza Çarpan Sürücü Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Kaza, dün gece saat 03.30 sıralarında Pamucak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’ndan Selçuk istikametine gitmekte olan Mertcan Baydemir idaresindeki motosiklet, aniden yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Mertcan Baydemir kaza yerinde hayatını kaybederken, arkasındaki U.T. ve B.Ö. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Selçuk ve Kuşadası’nda bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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