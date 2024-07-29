İnternetten Yemek Siparişi Verenler Dikkat! Bu Mesaja Sakın Tıklamayın!

Adli Bilişim Uzmanı, yemek siparişleri üzerinden yapılan akıl almaz dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları uyardı.

İnternetten Yemek Siparişi Verenler Dikkat! Bu Mesaja Sakın Tıklamayın!

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Dolandırıcıların hedefinde yemek sipariş uygulamalarını kullanan vatandaşlar var.

Dolandırıcılar, yanlışlık yemek siparişi verilmiş gibi mesajlar atarak teknolojiye hakim olmayan kullanıcıları adeta avlıyor.

Sahtekarlar, kullanıcılara 'Size bir kod gönderdik. Bu kodu bize söyleyin, yemek siparişinizi iptal edelim' şeklinde mesaj gönderiyor. Ya da kendi açtıkları bir internet sitesi bağlantısına tıklamaları sağlanıyor.

Bu yöntemlerle kodu öğrenen dolandırıclar vatandaşların telefonlarındaki uygulamaya erişim sağlıyorlar.

'DAHA CİDDİ DOLANDIRICILIKLARA EVRİLEBİLİR'

Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, dolandırıcıların yeni yönteminine karşı yapılması gerekenleri İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Avukat Akman, yemek siparişi vermediğiniz halde herhangi bir şekilde yemek sipariş firmaları görünümlü mecralar tarafından arandığınızda ya da sizden bir kod talep edildiğinde dikkatli olunması ve bu mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Aranılan numaraların, dolandırıcıların numaraları olduğunu belirten Emre Akman, "İstenen bilgiler girildiğinde vatandaşların bilgileri ifşa oluyor. Aynı zamanda bu durum kredi kartından para çekme, kredi kullandırılma gibi dolandırıcılık yöntemlerine evriliyor" dedi.

Akman sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaş adresi tıkladıysa ve karşısında bir bilgi ekranı geldiyse ya da herhangi bir internet sitesine yönlendirmeye çalışılıyorsa kesinlikle o sitesiyi kapatıp bir daha girmemelerini öneriyoruz. Çünkü oraya girilen bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor veya diğer internet adresi tıklandığında bilgisayara zararlı yazılım yüklenme ihtimali doğuyor. "

Kaynak: İHA

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