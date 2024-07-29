Bağ Evi Küle Döndü: 1 Yaralı

Isparta'da bir bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucu küle dönen bağ evinde 1 kişi yaralanırken, 1 otomobil zarar gördü.

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Bağ Evi Küle Döndü: 1 Yaralı

Yangın, Isparta'nın Eğirdir İlçesine bağlı Kırkayak Mahallesinde bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram K.'ya ait bağ evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve Eğirdir, Atabey Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında hafif yaralanan Bayram K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yangın sonucu bağ evi kullanılamaz hale gelirken, bir otomobil zarar gördü.

Kaynak: İHA

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