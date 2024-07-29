İstanbul’un Göbeğinde Elektrik Krizi: Şişli Teşvikiye’de Yaşayanlar Ne Belediyeye Ne de BEDAŞ’a Derdini Anlatamıyorlar!

EGEMEN İSAR-GERÇEK GÜNDEM

İstanbul’un merkez ilçelerinden Şişli’nin Teşvikiye Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, uzun bir süredir süre gelen elektrik arızası sebebiyle mağduriyet yaşıyor. Bölgede yaşayan vatandaşların aktarımına göre, mahallenin alt yapısının tahmini olarak en az 50 yıllık olması ve haneler dışında, yoğun enerji tüketiminde bulunan mahallede faaliyet gösteren bar-meyhane gibi işletmelerin de bu eski elektrik hattını kullanması nedeniyle elektrik arızası çok sık yaşanıyor.

Teşvikiye Mahallesi’nde geçtiğimiz yıllarda birçok trafo patlaması meydana gelirken, 11 Haziran günü Fırın Sokak’ta bir trafo patlaması daha meydana geldi. Mahalle sakinleri, yaşadıkları yerdeki elektrik arızasının giderilmesi için kollektif bir şekilde duruma tepki gösterirken, BEDAŞ’a karşı yaşadıkları yerde protesto gösterilerine de çıktı. Geçtiğimiz yılın ağustos aylarında 2 haftalık bir elektrik kesintisi yaşayan Teşvikiyeliler, yaptıkları eylemde “Durdu İş, Durdu Aş, Buna Hakkın Yok BEDAŞ” diyerek tepkilerini ortaya koymuştu.

11 Haziran’da meydana gelen trafo patlaması sebebiyle mahalle muhtarı Suzan Bektaş, mahalle sayfasından yaşadıkları sıkıntıları dile getiriyor

Gerçek Gündem’e konuşan mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı, bölgede bulunan Ahmet Fetgari Sokak ve Topağacı’nda son yıllarda açılan ve yoğun faaliyet gösteren bar, meyhane ve kafe işletmelerinin, yaşadıkları elektrik sorunun en temel ve tek nedeni olduğunu dile getiriyor.

Mahallelerinde 5-6 yıl kadar öncesinde bu tarz işletmeler olmadığını söyleyen Teşvikiye sakinleri, alt yapı iyileştirmesi için ne CHP’li Şişli Belediyesi’nin ne de Cengiz-Kolin ortaklığındaki Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (BEDAŞ), şikâyet ve taleplerine rağmen herhangi bir sorumluluk almadığını aktardı.

Yaşadıkları sorunu dile getiren Teşvikiye Muhtarı Suzan Bektaş, Şişli Belediye Meclisi üyesi ve belediye başkan yardımcısı Ozan Özgür Doğru’nun da komşuları olmasına rağmen, yaşadıkları sorunun çözümü için mahallelinin sesini belediye başkanına taşımadığını belirterek şunları söyledi:

“Teşvikiye eski bir mahalle. 1900’lü yıllarda sarayın çalışanlarını teşvik etmek için buralarda lojmanlar tarzı binalar yapılmış. 3-4 katlı ve eski binalar. Mahallenin alt yapısı sanıyorum 50’li-60’lı yıllarda yapılmış. Gelişen durumu da göz önüne alırsak, Beyoğlu’ndan gelen eğlence sektörü, mahallemizdeki eski kapıcı dairelerine taşındı. İşletme sahipleri, apartman sahiplerini, “apartmanın ortak giderlerini biz karşılayacağız, apartmanın dış cephesini, boyasını biz yapacağız” diye ikna ederek, alt kattaki daireleri kiraladı ve mekanlarını açtı. Bu durum giderek arttı. Sokaklarımız yürünemez halde. Tamamen kapladılar Teşvikiye’yi. 50 yıl önce yapılan enerji ile bugün kullandıkları enerjiye bakılırsa, alt yapının bunu kaldırması mümkün değil. Haliyle elektrik sorunu sürekli patlak veriyor ve biz bu sorunu 5-6 yıldır yaşıyoruz.

‘4 GÜN ENERJİ VERİLMEDİ’

Geliyor BEDAŞ, 2-3 saat zar zor çalışan tipler, ellerinde el fenerleriyle ilkel yöntemlerle sorunu gidermeye çalışıyorlar. Teşvikiye’de yaşayan insanların yaş ortalaması yüksek, 60 üzeri çoğunlukla. Yatalak olan çok fazla, makineye bağlı olanlar çok fazla. Elektrik sorunu yaşandığında bu insanlar bin bir zorlukla aşağı indiriliyor. Açıkçası bunu bize BEDAŞ ve belediye yaşatıyor. Belediye ve BEDAŞ’ın koordineli çalışıp bu sorunu halletmesi gerektiğini düşünüyorum ama birbirlerinden haberleri yok.

Bu elektrik sorununu sürekli yaşıyoruz. En son 2-3 gün önce yaşadık ve aralıksız 4 gün enerji verilmedi mahalleye. Kesik kesik arızalar yaşandı. Geçici çözümler yapılıyor. Bakır kablo kullanmaları gerekirken alüminyum kablo kullanıyorlar maaliyeti daha düşük diye. Şu anda durumu kurtardılar. Arıza yok ama çok eminim 2 gün sonra yine patlayacak. Çünkü yaz ayındayız, kullanılan enerji çok yüksek özellikle bar ve meyhanelerin. Belediye güya ağustosta yol ve kaldırım yenileme çalışması yapacak, alt yapı yenilenmeden bunu nasıl yapacak. Kaldırımı yapacak, yolu yapacak sonra yine patlayacak enerji krizi. Hadi tekrar kazma olayı gündeme gelecek.

Medyadan ben bu konuda destek istiyorum. Belediye ve BEDAŞ’ın birlikte çalışması konusunda biz destek verin. Mahalleli çok ciddi mağduriyet yaşıyor ve maalesef yetkililere derdimizi anlatamıyoruz. Belediye başkanımız mahallelinin görüşme taleplerini görmezden geliyor. Mahallemizde belediye başkan yardımcısı Ozan Özgür Doğru bizim mahallemizde yaşıyor. Bizim mahalle sayfamız var, kendisini oraya ekledim tüm çalışmalarımızı izlesin diye ama ne yazık ki bir yardımı dokunmuyor. Belediye üzerinde ciddi ağırlığı olan bir adam, buna rağmen bizi başkanla görüştüremedi. Belediyenin sorumluluk alıp BEDAŞ ile birlikte hareket etmesi gerekiyor ama biz bunu hiç göremedik Teşvikiye’de.”

‘KRİZ DAHA DA ARTABİLİR’

Alkollü mekân açmak için, işletmelerin ibadethane ve okulun 100 metre ilerisinde olması gerektiğini hatırlatan Bektaş, barların bulunduğu Ahmet Fetgari Sokak’ta yaşayan yaşlı akademisyenlerin, gürültü ve hengameden kitap bile okuyamadıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

Mahallelerinde üniversite arazisi için bir kişi tarafından bağışlanan 26 dönümlük bir araziye DAP Yapı tarafından balkonlarında havuz olan apartman blokları inşa edildiğini söyleyen Bektaş, buranın da faaliyete geçmesiyle var olan enerji krizinin daha da artacağını belirtti.

Bektaş, bu yapının inşaatı için önceki dönem belediye yönetiminin “biz ruhsat vermezsek zaten Çevre Bakanlığı devreye girecekti” diyerek söz konusu inşaata ruhsat verdiğini söyledi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN SANDIK VAADİ

Muhtar Bektaş, belediye başkanı Resul Emrah Şahan’ın mahallelerine geldiğini, burada sandık kuracağını söylediğini ve Teşvikiye’nin nasıl yaşayacağının oylama ile belirleneceğini söylediğini belirtti. Bektaş, Şahan’ın oylamada mekân sahiplerinin, mahalle sahiplerinin ve bar, kafe müşterilerinin bu konu hakkında söz sahibi olduğunu ve oy kullanma haklarının var olduğunu dile getirdiğini söyledi.

Son yaşanan elektrik arızasında BEDAŞ ekiplerinin arızda onarımı çalışmaları sırasında çekilen görüntüler

BEDAŞ: ALTYAPI SORUNLARI İLE İLGİLENMİYORUZ

İsminin gizli kalmasını isteyen bir mahalle sakini, bir komşusunun yaşadıkları enerji krizine karşı BEDAŞ ile konuştuğu ve “Biz alt yapı sorunları ile ilgilenmiyoruz. Zaten öyle bir bütçemiz yok” yanıtını aldığını belirterek, şunları söyledi:

“Bizim mahallemiz eski bir mahalle, dolayısıyla alt yapısı yetersiz. Binalarda giderek çoğaldığı için ve binaların alt katında açılan barlar, kafeler ve restoranlar enerjiyi giderek zorlamaya başladı. Geçen sene, bu sene olan ve düzeltilemeyen arızalarda olduğu gibi 48 saat elektriksiz kaldık. Yaşadığımız Polat 5 apartmanı, altında kafeler var. Ciddi mağduriyet yaşadı. Benim buzdolabımın motoru bu arıza sebebiyle yandı ve ben ciddi paralar ödeyerek onu değiştirmek zorunda kaldım. Komşularım, bu sene benim yaşadığım duruma benzer sorunları yaşadı. 48 saatten fazla elektriksiz kaldı. Teşvikiye’de Beşiktaş tarafına inen yokuşun başında oturan bir arkadaşım, elektriksiz kalınca BEDAŞ yetkilileri ile konuştuğunu söyledi. Söylediğine göre aldığı dönüş şu yöndeydi, ‘Biz alt yapı sorunları ile ilgilenmiyoruz. Zaten öyle bir bütçemiz yok.’ Elinde yeterli sayıda olmayan bir kurum, 2-3 insan göndererek günlük çözümlerle meseleyi çözmeye çalışıyor.”

‘VERGİMİZİN KARŞILIĞINI NİYE SÜRÜNEREK VERELİM?’

Başka bir mahalle sakini Didem Görkay, hasta babasıyla birlikte yaşadığını ve elektrik arızası sebebiyle ciddi mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Görkay, bu arızalar sebebiyle televizyonlarının bozulduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Bizim bu elektrik kesintisi olayı aslında 3 yıldır var. Kesintiler sürekli olmaya başladı ve burası yaşlıların yaşadığı bir semt. Herkesin evinde cihazı var, oksijene bağlı olan var, ilaçları buzdolabında duran var ki ben de babamla bir aile olarak yaşıyorum. Babam şeker hastası ve ilaçları buzdolabında duruyor. Aksi takdirde bozuluyor bu diyabet iğneleri ve insülin iğneleri. Bunun yanında evde bir çocuk var. Bizdeki sıkıntıyı siz tahmin edin artık. Bir şey düzelir, bir çözümü olur değil mi? Yok.

İki günde bir elektrik hattında aynı sorunu yaşıyoruz. Sanki özellikle yapıyor gibiler. Biz bir gün o kadar mağdur olduk ki otellerde yer aradık. Büyük bir patlama oldu, üç gün elektrik gelmedi. Ben mecbur muyum otele gitmeye? Kaldı ki burası Arap turistlerin de yoğunlukta olduğu bir yer ve otellerde yer bulunmuyor. Ben bunu yaşamaya mecbur muyum? Değilim. Biz beşinci katta oturuyoruz. Benim babam 85 yaşında neden aşağı yukarı inip çıksın asansörümüz varken. Hangi çağda yaşıyoruz? Ciddi bir problem var ve asla da çözülmüyor. Biz vergimizin karşılığını niye sürünerek verelim?

Samsung televizyonumuz var yani ucuz bir marka değil. Bu elektrik arızaları sebebiyle led ışıkları bozuldu. Biz bu işin çözülmesini istiyoruz. Kalıcı çözüm istiyoruz. Artık millet Mars'ta yaşamaya başlayacak. Neredeyse TOKI Mars'a girecek. Biz hala burada elektriksiz yaşıyoruz."

‘MADDİ MANEVİ ZARARDAYIM’

Bir diğer mahalle sakini E.H ise, elektrik sorunu sebebiyle buzdolabının bozulduğunu ve tamire ettirmek isterken dolandırıldığını anlattı. E.H, son arızada mahallelerindeki işletme sahiplerinin BEDAŞ personellerine sorunu gidermek için çukur kazdırmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ben 32 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Birincisi, bunun en büyük sebeplerinden biri tabii ki kafe, bar, restoran açılışı. Çünkü bunlar birçok şeye sebebiyet verdi. Yani bunların kullandığı bütün makineler, harcadıkları enerji vs. alt yapı kaldırmıyor. Belediye ve BEDAŞ’a şikayetlerimizi dile getirdik. Geçen yaz da bu sorunlar yaşandı. Tekrar bu sene yaşanıyor. Taleplerimizin karşılanmadığı artık daha fazla mağdur olduğumuz bir süreç yaşıyoruz. Geçen gün tam 55 saat gitti. 24 saat, BEDAŞ’ı defalarca aradım. “Çalışıyoruz efendim, yapıyoruz efendim dediler” Yok.

Sokak sokak herkese soruyoruz mahallede hangi sokağı kazıyorlar diye. İlk 24 saat hiçbir şey yapılmadı ve hepimiz karanlıkta kaldık. Kazınan yer yok. Arızanın ikinci gecesinde şöyle bir şey vuku buldu. Benim bir komşum aradı, “Çabuk buraya gel. Burada adamları çalıştırmıyorlar” dedi. Belediyeden kimse yoktu o sırada. BEDAŞ’tan birkaç tane adamcağız, bir tane de kazmak için makine gelmiş. Buradaki kafe sahipleri biz burayı kazdırmayız diyor. Nasıl bir güç ya da hangi yetkiyle bunu söyleyebiliyorlarsa biz bu sokağı kazdırmayız diyorlardı.

Esnaf ve kafe işletmecileri kavga ediyor. BEDAŞ işçileri de sahipsiz kalmış bakınıyorlar etrafa. Böyle bir süreç yaşandı. Hatta ve hatta orada belediye başkan yardımcısı da oturuyordu. O da oradaydı. Herkesin önünde. Kafe işletmecileri bizim mağdur olduğumuz kazıyı yaptırmadılar. Ve biz sonra kendimizi onların önünde bulduk. Biz birkaç kadın uğraştık. Kimse, insanlar da bayağı şuursuz ve birlik, beraberlik olunmuyor artık. Çünkü Nişantaşı'nın bütün komşuluk ilişkileri, burada yaşayan insanlar çok değişti.

Geldik 3. geceye. Hala gelmedi. Zar zor 45. saatte bir jeneratör getirildi. Sahte de olsa bir elektrik verildi. İki tane yer kazıldı. Biri Hüsrev Gerede'de, biri Fransız Sokak’ta. Elektrik arından kesintinin 45. veya 50. saat gibi yine gitti. Ondan sonra denildi ki gelecek, 55. saatte anca geldi. Bu arıza sebebiyle herkesin bir şeyleri bozulmuş. Buzdolapları çöpe atıldı. Alarmlar bozuldu, herkes mağdur oldu. Şimdi benim bizzat buzdolabım bozuldu. İnternetten buzdolabı yetkili servisini aradım, dolandırıcı çıktılar, Şimdi BEDAŞ’tan paramı almam gerekiyor. Maddi, manevi zarardayım, BEDAŞ ve belediyenin iş yapmazlığı, beceriksizliği yüzünden.

Ben senelerdir burada yaşıyorum dünyanın birçok yerinde yaşamış bir insanım bu kadar rezillik, bu kadar kepazelik başka bir yer yaşamadım. Ödediğim vergiler nereye gitti bilmiyorum. Ben İstanbul'un göbeğinde bu problemi yaşıyorum.”

Kaynak: Gerçek Gündem