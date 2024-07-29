Alacak Meselesi İçin Kan Döküldü: 2 Yaralı

Malatya'da alacak meselesi yüzünden dört kişi arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralanırken, 2 kişi ise gözaltına alındı.

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Alacak Meselesi İçin Kan Döküldü: 2 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'nde alacak meselesi yüzünden husumetli S.Y. ve M.K. ile A.D. ve M.M.Y. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada pompalı tüfekle ağır yaralanan S.Y. ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, M.K. Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler A.D. ve M.M.Y, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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