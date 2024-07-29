Beylikdüzü'nde Otluk Alanda Yangın! Kaplumbağa Yangından Son Anda Kurtarıldı

İstanbul Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın hem karadan hem de havadan gerçekleştirilen çalışmalarla söndürüldü. Yangında otluk alanda mahsur kalan bir kaplumbağa vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kaplumbağa kurtarıldıktan sonra beslendi ve doğaya bırakıldı.

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Beylikdüzü'nde Otluk Alanda Yangın! Kaplumbağa Yangından Son Anda Kurtarıldı

İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Pekmez Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında, otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı bölgeye zorlu arazi şartları nedeniyle müdahale etmekte zorlanırken, havadan helikopter desteği ile yangın kontrol altına alındı. Otluk alanda çıkan yangında bir kaplumbağanın mahsur kaldığını gören vatandaşlar, kaplumbağayı bölgeden uzaklaştırıp besledi. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, kaplumbağayı besledikten sonra doğaya saldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışması yapıldı.

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Kaynak: İHA

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