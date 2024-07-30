İsrail’den Misilleme! Hizbullah Komutanı Hedef Alındı: Lübnan'ın Başkentine Hava Saldırısı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hizbullah’ın kalesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. İsrail ordusu, Mecdel Şems'e düzenlenen saldırıdan sorumlu olan Hizbullah komutanının hedef aldığı belirtildi. Lübnan resmi haber ajansı, saldırının 3 füzeyle gerçekleştiğini ve 1 kişinin öldüğünü çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

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İsrail’den Misilleme! Hizbullah Komutanı Hedef Alındı: Lübnan'ın Başkentine Hava Saldırısı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırı Dahiye’deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi. Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi. Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.

Bu arada Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedildi. Haberde, 1 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, ölen kişinin kimlik bilgisi hakkında detay verilmedi.

Söz konusu saldırının insansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füzeyle gerçekleştiği vurgulanan haberde, Beyrut'ta er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve 2 katının yıkıldığına işaret edildi.

İSRAİL ORDUSU SALDIRIYI DOĞRULADI

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi. Hedef alınan Hizbullah komutanın ismi ve saldırının nasıl yapıldığına ilişkin detay verilmedi.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Beyrut'ta halk, İsrail'in saldırısı sonrası sokaklara döküldü.

İsrail - Hizbullah Gerilimi Tırmanıyor... Havayolu Şirketleri Beyrut Uçuşlarını İptal Ediyorİsrail - Hizbullah Gerilimi Tırmanıyor... Havayolu Şirketleri Beyrut Uçuşlarını İptal EdiyorDünya

Kaynak: AA

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