WSJ İddia Etti: Ukrayna'ya Gönderilecek F-16'lar Gelişmiş Silah Sistemleriyle Donatılacak

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, kıdemli bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Pentagon, Kiev'in bazı NATO üyesi ülkelerden alacağı F-16'ları yüksek teknoloji ekipmanlarla silahlandıracak.

Pentagon, Ukrayna'ya verilecek F-16'ları havadan havaya ve havadan karaya füze sistemlerinin yanı sıra güdümlü füze sistemleri ve diğer yüksek teknolojiye sahip silahlarla donatacak.

Buna göre söz konusu F-16'lara AGM-88 HARM havadan karaya füze sistemleri, güdümsüz füzeleri güdümlü hale getiren JDAM kitleri, orta menzilli AMRAAM havadan havaya füze sistemleri ve kısa menzilli AIM-9X füze sistemleri yerleştirilecek.

ABD Ukrayna'ya doğrudan F-16 göndermese de önceki NATO Zirvesi'nde diğer NATO ülkeleri Belçika, Danimarka, Hollanda ve Norveç'in yaklaşık 80 adet F-16'yı Ukrayna'ya göndermesi yönünde karar alınmıştı.

Bu yaz döneminde Kiev'e parça parça gönderilmeye başlanması beklenen F-16'ların, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı hava sahasını koruma konusunda elini güçlendirecek bir adım olarak görülüyor.

Kaynak: AA