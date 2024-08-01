Ankara'da Gaz Sızıntısı Nedeniyle 3 Kişi Hastanelik Oldu

Ankara'da bir binada meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sızıntının tam olarak ne sızıntısı olduğu henüz bilinmezken itfaiye ve AFAD ekiplerinin inceleme çalışmaları ise devam ediyor.

Son Güncelleme:
Ankara'da Gaz Sızıntısı Nedeniyle 3 Kişi Hastanelik Oldu

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir binada gaz sızıntı meydana geldi. Binanın olduğu cadde tedbir amaçlı kapatılırken gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Binada gaz kokusu nedeniyle vatandaşlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sızıntıdan etkilen 2’si itfaiye eri 3 kişi ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri önlem amaçlı caddeyi araç ve yaya geçişine kapattı. Sızıntının tam olarak ne sızıntısı olduğu henüz bilinmezken itfaiye ve AFAD ekiplerinin inceleme çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ankara
Son Güncelleme:
Malatya’da 4,4 Büyüklüğünde Deprem Malatya’da 4,4 Büyüklüğünde Deprem
Anayasa Mahkemesi Can Atalay Hakkındaki Kararını Verdi 'Milletvekilliğinin Düşürülmesi Yok Hükmünde'
Altın Sahipleri Dikkat! 81 İlde Resmen Yasaklanacak... Yeni Düzenleme Geliyor Altın Sahipleri Dikkat! 81 İlde Resmen Yasaklanacak... Yeni Düzenleme Geliyor
Pişi Hamuruna Eklenmeliymiş! Balon Gibi Kabaran Pişileri Üsküp'te Böyle Yapıyorlar Pişi Hamuruna Eklenmeliymiş! Balon Gibi Kabaran Pişileri Üsküp'te Böyle Yapıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Anayasa Mahkemesi Can Atalay Hakkındaki Kararını Verdi 'Milletvekilliğinin Düşürülmesi Yok Hükmünde'
AKP'li Tuğrul Türkeş, Gezi Tutuklularını Ziyaret Ettiğini Duyurdu AKP'li Türkeş, Gezi Tutuklularını Ziyaret Etti
Haniye Suikastine Misilleme! İran Dini Lideri Hamaney, İsrail’e Direkt Saldırı Emri Verdi Hamaney, İsrail’e Direkt Saldırı Emri Verdi
Haniye Eyleminde Starbucks ve Burger King'e Saldırı: Camlar Kırıldı, Müşteriler Darp Edildi! Haniye Eyleminde Starbucks ve Burger King'e Saldırı
Dünya Türk Sporcuyu Konuşuyor: Paylaşımlar Milyonlarca Kez Görüntülendi Dünya Türk Sporcuyu Konuşuyor