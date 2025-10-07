Atatürk Rozeti Takmayan Teğmene Tepki Göstermişti: İhraç Edilen Teğmenden Tehdit İddiası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı’nda 10 Kasım 2023’te Atatürk’ü Anma Töreni sırasında başlayan rozet krizi, bir yıl sonra yeniden gündeme geldi. Atatürk rozeti takmayı reddeden bir teğmenin orduya geri dönüşüne, olay sırasında tepki gösterdiği için Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen teğmen Recep Ayar tepki gösterdi.

‘PARMAK SALLAYIP TEHDİT ETMİŞTİ'

Recep Ayar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Atatürk rozeti takmayı reddeden Teğmen(!) TSK’ya geri döndü. Bana parmak sallayıp, “başına neler geleceğini göreceksin” demişti, bu ayrıntıyı da ilk kez paylaşıyorum. Onunla tartışan silah arkadaşlarımdan bazılarına da mahkemelerden red verildi, bazıları da mahkeme günleri bile verilmeden dosyaları bekletiliyor” ifadelerini kullandı. Recep Ayar, A.A. ile yaşadığı tartışmanın ardından, Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın bedelini ağır ödediğini belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller’in haksız yere hapis yattığına dikkat çeken Ayar, “Bu öfke çok tarifsiz bir duygu” dedi.

'VİCDANIMA SIĞMIYOR'

A.A ve Atatürk’e karşı söylemleriyle gündeme gelen M.F.Ş’nin mesleğe birer birer iade edildiğini ifade eden Ayar, “Saygısızlığa sessiz kalmayanların davaları da birer birer reddediliyor. Arkadaşlarım bu durumdayken, Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet’e bağlılıklarının şüpheli bulunduğu için ihraç olan kişilerin tekrardan “Subay” olması, vicdanıma sığmıyor. Onların subay olduğu yerde, Orkun Özeller’in hapiste olması, vicdanıma sığmıyor. Kime söylesem, kime anlatsam derdimi bilmem” ifadelerini kullandı.

