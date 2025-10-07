15 Otomobilin Lastiklerini Tek Tek Patlattı

Çorum’da gece saatlerinde park halindeki araçların lastiklerini bıçakla patlayan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum’un Gülabibey Mahallesi Kapaklı 3. Cadde’sinde, dün gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, elindeki bıçakla park halindeki yaklaşık 15 aracın lastiklerini tek tek patlattı.

Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar, lastiklerinin patlak olduğunu fark ederek büyük şaşkınlık yaşadı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen araç sahipleri, olayın bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Bazı vatandaşlar lastiklerini kendileri tamir etmeye çalışırken, bazıları tamirciden yardım aldı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu olayın faili Ö.K. isimli şahıs olarak tespit edildi. Kısa sürede yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

