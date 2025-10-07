Geceleri Belirtisi Artan Hastalık İçin Aydın'da Alarm! Kış Geldi Vakalar Pik Yaptı

Aydın’da uyuz alarmı sonrasında uzmanlardan uyarılan peş peşe sıralandı. Vakaların her geçen gün arttığına dikkat çeken hekimler “Özellikle geceleri şikayet artıyor. Avuç içi ayak tabanı, koltukaltı ve kasık gibi bölgelerde yaşanan kaşıntı şikayetleri uyuzun en önemli göstergesi" diyerek uyardı.

Son Güncelleme:
Son günlerde Aydın’da artan uyuz vakaları kentte alarm verdirdi. Sonbahar mevsiminin başlaması ve havaların serinlemesi ile birlikte il genelinde halk arasında uyuz vakalarının arttığına dikkat çeken uzmanlar, yakın temastan kaçınılmasını önerdi.

Aydın'da uyuz vakaları son 1 haftada arttı

“TEDAVİSİ VAR AMA YAYILIYOR”

Hastalığın yakın temas halinde olan kişiler arasında yayıldığını belirten hekimler, uyuzun ilaç tedavisi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: Uyuz hastalığına karşı vatandaşlarımız giydiği kıyafetleri ve ev ortamını öncelikle dezenfekte etmesi gerekiyor. Uyuz en çok genital, karın bölgesi gibi vücudun biraz daha saklı, kapalı bölgelerinde oluyor. Özellikle hastalara sorduğunuz zaman söylüyorlar ama diğer şekilde ifade etmiyor, biraz da çekinebiliyorlar.

Hastalığın belirtileri de şikayetler de geceleri artıyor

“GECELERİ ŞİKAYET ARTIYOR”

Son dönemde uyuz şikayeti ile çok sık karşılaşmaya başladıklarını söyleyen hekimler “Özellikle geceleri şikayet artıyor. Avuç içi ayak tabanı, koltukaltı ve kasık gibi bölgelerde yaşanan kaşıntı şikayetleri uyuzun en önemli göstergesi" diyerek temasa karşı uyardı.

Kaynak: AA

