Park Halindeki Araçların Lastiklerini Bıçakla Patlatan Şahıs Yakalandı

Olay, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 3. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki bıçakla cadde boyunca park halinde duran yaklaşık 15 aracın lastiğini tek tek patlattı.

Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar, patlak lastikleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen mahalle sakinleri, olayın bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüphelinin Ö.K. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Bazı araç sahipleri lastiklerini kendi imkanlarıyla tamir ederken, bazıları ise tamirciden yardım aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA