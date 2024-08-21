Artık Klozetinizi İki Kez Kontrol Edin: Tuvaletini Yapan Adamı Dev Piton Soktu

Evinin tuvaletini kullanan adam hayatının şokunu yaşadı. Daha önce karşılaşmadığı bir manzara ile karşılaşan adam, klozetinin içinden çıkan yılan sebebiyle paniğe kapıldı. Yılan, adamı testisinden ısırdı.

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Artık Klozetinizi İki Kez Kontrol Edin: Tuvaletini Yapan Adamı Dev Piton Soktu - Resim: 1

Tuvalete giren adam, hayatının şokunu yaşayarak yılan tarafından sokuldu. Asya ülkesi Tayland’da yaşayan Thanat Thangtewanon, evinin tuvaletinde korkunç bir olay yaşadı.

Thangtewanon’u, su giderinden çıkan 3,6 metrelik piton testislerinden ısırdı. Thangtewanon, tuvalete oturduktan birkaç dakika sonra testislerinde keskin bir ağrı hissettiğini belirtti. Olay anını is şu sözlerle dile getirdi: “Toplarımı ısıran bir şey hissettim. Çok acı vericiydi, bu yüzden neyin yanlış olduğunu görmek için ellerimi tuvalete koydum. Bir yılanı tuttuğum için şok oldum.”

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