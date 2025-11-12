Antalya'da Vahşet! Polis Memuru, Eşini ve 2 Çocuğunu Öldürdü
Antalya’da görev yapan polis memuru, henüz bilinmeyen nedenle eşini ve 2 çocuğunu tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan polis memuru, emniyete götürüldü.
Antalya’nın Kepez ilçesi korkunç bir haberle sarsıldı.Olay, Demirel Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Polis memuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanında bulunan tabancayla eşi ve 2 çocuğuna ateş açtı.
Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ile 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli memur, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.
Kaynak: AA
