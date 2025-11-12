Antalya'da Vahşet! Polis Memuru, Eşini ve 2 Çocuğunu Öldürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Kepez ilçesi korkunç bir haberle sarsıldı.Olay, Demirel Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Polis memuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanında bulunan tabancayla eşi ve 2 çocuğuna ateş açtı.

Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ile 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli memur, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA