Antalya'da Vahşet! Polis Memuru, Eşini ve 2 Çocuğunu Öldürdü

Antalya’da görev yapan polis memuru, henüz bilinmeyen nedenle eşini ve 2 çocuğunu tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan polis memuru, emniyete götürüldü.

Antalya'da Vahşet! Polis Memuru, Eşini ve 2 Çocuğunu Öldürdü
Antalya’nın Kepez ilçesi korkunç bir haberle sarsıldı.Olay, Demirel Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Polis memuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanında bulunan tabancayla eşi ve 2 çocuğuna ateş açtı.

Antalya'da Vahşet! Polis Memuru, Eşini ve 2 Çocuğunu Öldürdü - Resim : 1

Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ile 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli memur, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Cinayet Antalya
