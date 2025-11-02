Bolu Cezaevi’nde Vahşet! Görüşe Gelen 4 Yaşındaki Kızını Ağır Yaraladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu’da T Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaşanan vahşet kan dondurdu. 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu bulunan Hakan K., açık görüş sırasında boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan K., 4 yaşındaki kızına saldırarak onu duvara fırlattı. Küçük kız ağır yaralanırken, infaz koruma memurları olaya müdahale etti.

DURUMU KRİTİK

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan minik kızın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayın ardından Hakan K. cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu. Cezaevi savcılığının olaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Kaynak: İHA