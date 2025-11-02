Bolu Cezaevi’nde Vahşet! Görüşe Gelen 4 Yaşındaki Kızını Ağır Yaraladı

Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hakan K., açık görüşte eşiyle tartıştıktan sonra 4 yaşındaki kızını duvara fırlattı. Ağır yaralanan küçük kız yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Son Güncelleme:
Bolu Cezaevi’nde Vahşet! Görüşe Gelen 4 Yaşındaki Kızını Ağır Yaraladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu’da T Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaşanan vahşet kan dondurdu. 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu bulunan Hakan K., açık görüş sırasında boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan K., 4 yaşındaki kızına saldırarak onu duvara fırlattı. Küçük kız ağır yaralanırken, infaz koruma memurları olaya müdahale etti.

DURUMU KRİTİK

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan minik kızın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayın ardından Hakan K. cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu. Cezaevi savcılığının olaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Denizli’de Satırlı Vahşet! Çocuklarını Görmeye Gitti, Aldığı Darbeyle Hayatını KaybettiDenizli’de Satırlı Vahşet! Çocuklarını Görmeye Gitti, Aldığı Darbeyle Hayatını KaybettiGüncel

Edremit'e Dehşeti Yaşatmıştı! Vahşete İlişkin Sıcak GelişmeEdremit'e Dehşeti Yaşatmıştı! Vahşete İlişkin Sıcak GelişmeGüncel

Kahvehanede Dehşet! Emekli Polis 2 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi YaraladıKahvehanede Dehşet! Emekli Polis 2 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi YaraladıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Cezaevi Bolu
Son Güncelleme:
Eğlence Kabusa Döndü! 16 Yaşındaki Liselinin Acı Sonu... Eğlence Kabusa Döndü! 16 Yaşındaki Liselinin Acı Sonu...
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Ankara'da Doğal Gaz Faciası! Boruyu Kesip Ateşe Verdi Ankara'da Doğal Gaz Faciası! Boruyu Kesip Ateşe Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Faizler Düştü, Altın Bozdurma Dalgası Başladı: Yeni Yatırım Adresi Konut Faizler Düştü, Altın Bozdurma Dalgası Başladı: Yeni Yatırım Adresi Konut
Meteoroloji’den Beklenmedik Kasım Uyarısı! Güne Başlamadan Önce Buna Dikkat Edin Meteoroloji’den Beklenmedik Kasım Uyarısı! Güne Başlamadan Önce Buna Dikkat Edin
Kahvehanede Dehşet! Emekli Polis 2 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı Kahvehanede Dehşet! Emekli Polis 2 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün Açıkladı: Reha Muhtar Kara Listeye Alındı THY İletişim Başkanı Yahya Üstün Açıkladı: Reha Muhtar Kara Listeye Alındı
Gerilim Büyüyor: Trump’tan Şok Saldırı Talimatı! Askeri Seçenek Masada Gerilim Büyüyor: Trump’tan Şok Saldırı Talimatı! Askeri Seçenek Masada