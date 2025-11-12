Diyarbakır'da Kaybolan Polisten Acı Haber!

Diyarbakır’da hastanede tedavi gördüğü sırada ortadan kaybolan polis memuru İsmail Tarhan’ın cansız bedeni Dicle Nehri yakınlarında bulundu.

Son Güncelleme:
Diyarbakır'da Kaybolan Polisten Acı Haber!
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görev yapan 35 yaşındaki polis memuru İsmail Tarhan, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 5 Kasım’da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilmiş, burada karaciğer yetmezliği tanısıyla tedavi altına alınmıştı. Ancak 6 Kasım’da doktorların izni olmadan hastaneden ayrılmış ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Polis memurunun bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet, Özel Harekat, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri geniş çaplı arama başlatmış, hastane çevresi, göletler ve Dicle Nehri günlerce taranmıştı. Tarhan’ın cansız bedeni, Dicle Nehri kıyısındaki sazlık bölgede bulundu. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

