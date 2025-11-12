Ordu'da Göçük Faciası! 75 Yaşındaki İşçinin Cesedine Ulaşıldı

Ordu’da 5 Kasım’da taş ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan 75 yaşındaki kamyon şoförü Ahmet Şahin’in cansız bedenine ulaşıldı.

Ordu'da Göçük Faciası! 75 Yaşındaki İşçinin Cesedine Ulaşıldı
Orduda Fatsa–Çatalpınar kara yolu üzerindeki taş ocağında yaşanan göçükte, iki işçi toprak altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmalarının ikinci gününde 23 yaşındaki iş makinesi operatörü Burak Kilci’nin cansız bedenine ulaşılmış, 75 yaşındaki kamyon şoförü Ahmet Şahin için ise aramalar toprak kayması riski nedeniyle durdurulmuştu.

Ekipler, 6 Kasım’da ara verdikleri arama çalışmalarına bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Uzun uğraşların ardından Şahin’in cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 2 kişi tutuklanmış, taş ocağı faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu.

Kaynak: DHA

Ordu
