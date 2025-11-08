Ordu'daki Göçüğe İlişkin Ön Rapor Çıktı! Uzmanlar 'Risk Yüksek' Diyerek Uyardı

KTÜ'nün ön raporu, Ordu’daki taş ocağı göçüğün patlatma işleminden birkaç saat sonra yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlar, zayıf zemin yapısı ve genişleyen çatlakların bölgede yeni bir kayma tehlikesi oluşturduğunu vurguladı.

Son Güncelleme:
Ordu'daki Göçüğe İlişkin Ön Rapor Çıktı! Uzmanlar 'Risk Yüksek' Diyerek Uyardı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ordu’nun Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki taş ocağı göçüğüyle ilgili ön inceleme raporunu açıkladı. Raporda, 2 işçinin öümüne neden olan göçüğün 6 Kasım’da yapılan patlatma işleminden birkaç saat sonra 'düzlemsel kayma' şeklinde geliştiği belirtildi. Kayan malzemenin bir iş makinesi ve kamyonu enkaz altında bıraktığı, ocakta yer alan kırmızı kireçtaşı ve marnların zayıf zemin yapısı nedeniyle risk oluşturduğu ifade edildi.

'TEHLİKE SÜRÜYOR'

Uzmanlar, bölgede daha önce de kısmi hareketler yaşandığını, patlatmaların yarattığı düzensiz çatlakların heyelan riskini artırdığını bildirdi. 7 Kasım itibarıyla çatlakların genişlediği ve deformasyonun ilerlediği gözlemlendi. Ayrıca, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği alanda zemin hareketlerinin hala yüksek tehlike barındırdığı vurgulandı.

Ordu'da Taş Ocağı Şantiyesinde Göçük! 2 İşçiden Birinin...Ordu'da Taş Ocağı Şantiyesinde Göçük! 2 İşçiden Birinin...Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Ordu
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Kocaeli'deki Yangın Faciasında Kritik Adım! Bakanlık Duyurdu Kocaeli'deki Yangın Faciasında Kritik Adım!
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Muğla’da Film Gibi Olay! 'Paraşütçü Düştü' İhbarı Panik Yarattı, Gerçek Şok Etti! 'Paraşütçü Düştü' İhbarı Panik Yarattı, Gerçek Şok Etti!
ÇOK OKUNANLAR
Sır Ölüm, Sır Telefon... Rojin Kabaiş Soruşturmasında Flaş Gelişme! İspanya'ya Gidecek Sır Ölüm, Sır Telefon... Rojin Kabaiş Soruşturmasında Flaş Gelişme! İspanya'ya Gidecek
Kocaeli'de Facia! Parfüm Deposundaki Yangında 6 Kişi Öldü Parfüm Deposundaki Yangında 6 Kişi Öldü
Öldüren 13, Ölen 59 Yaşında! Tam 9 Suç Kaydı Çıktı Öldüren 13, Ölen 59 Yaşında! Tam 9 Suç Kaydı Çıktı
Baş Ağrısıyla Gitti, Dehşeti Yaşadı: MR Cihazının İçinde Unuttular! Baş Ağrısıyla Gitti, Dehşeti Yaşadı: MR Cihazının İçinde Unuttular!
6 Kişinin Öldüğü Yangın Faciasında Kaçış Hazırlığı! İş Yeri Sahibi Yakalandı İş Yeri Sahibi Valizleriyle Yakalandı