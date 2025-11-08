Muğla’da Film Gibi Olay! 'Paraşütçü Düştü' İhbarı Panik Yarattı, Gerçek Şok Etti!

Muğla’da "Paraşütçü düştü” ihbarı ortalığı karıştırdı. Ekipler bir saat boyunca dağlık alanda arama yaptı, ancak paraşütçü Ali Sezer Cıdı evinde çıktı.

Muğla’da Film Gibi Olay! 'Paraşütçü Düştü' İhbarı Panik Yarattı, Gerçek Şok Etti!
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 'paraşütçü düştü' ihbarı üzerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri alarma geçti. Olay, saat 17.00 sıralarında Hamursuz Dağı mevkisinde meydana geldi. İ.U. adlı vatandaş, bir paraşütçünün havada ters hareketler yaptığını ve hızla dağlık alana indiğini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede arama çalışması başlattı ancak herhangi bir kazaya ya da yaralıya rastlanılmadı. Yapılan araştırma sonucu bölgede uçuş yapan paraşütçünün Ali Sezer Cıdık olduğu belirlendi. Ekiplerin telefonla ulaştığı Cıdık’ın, olumsuz hava koşulları nedeniyle planladığı noktadan daha uzağa indiği, ardından evine döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

