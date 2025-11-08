Görenler Dehşete Düştü! Bodrum'da Denizde...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde ceset bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Akyarlar Mahallesi açıklarında seyreden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz yüzeyinde bir cesetle karşılaştı.

Kimliği ve cinsiyeti belirlenemeyen ceset, otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin, 24 Ekim'de Ortakent açıklarında batan teknedeki göçmenlerden birine ait olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

