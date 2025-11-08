5G Geliyor! Hız 10 Kat Artacak, 8K Dönemi Başlayacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin 2026’da devreye gireceğini söyledi. Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen 'Küresel Gazeteciler Konseyi 5. Küresel Medya Buluşması'nda konuşan Uraloğlu, 2002’den bu yana ulaştırma sektörüne yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yapıldığını belirtti.

27 ŞEHİR HIZLI TRENLE BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Demiryolu yatırımlarına da değinen Uraloğlu, 2028'e kadar 27 şehri hızlı trenle birbirine bağlayacaklarını, 2053’te ise 28 bin 590 kilometrelik demiryolu ağına ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı. "Bu hedefe ulaştığımızda Türkiye’nin tamamını 48 saatte hızlı trenle gezebileceğiz" dedi.

'5G DEVRİM YARATACAK'

Haberleşme alanındaki yeniliklerden söz eden Bakan, TÜRKSAT 6A ile Türkiye’nin kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri haline geldiğini, TÜRKSAT 7A için de çalışmalara başlandığını açıkladı. Uraloğlu, 5G ihalesinden 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde edildiğini hatırlatarak, "1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti ülke genelinde aktif olacak” dedi. Yeni dönemde 5G’nin medya ve iletişimde devrim yaratacağını vurgulayan Bakan, “Gazeteciler artık 8K kalitede yayın yapacak, veri aktarımı saniyeler içinde gerçekleşecek. Bu, haberciliği gerçek zamanlı hale getirecek" diye konuştu.

Kaynak: AA