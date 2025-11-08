5G Geliyor! Hız 10 Kat Artacak, 8K Dönemi Başlayacak

Türkiye, 1 Nisan 2026’da 5G’ye geçiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak, gazeteciler 8K kalitede canlı yayın yapabilecek" dedi.

5G Geliyor! Hız 10 Kat Artacak, 8K Dönemi Başlayacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin 2026’da devreye gireceğini söyledi. Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen 'Küresel Gazeteciler Konseyi 5. Küresel Medya Buluşması'nda konuşan Uraloğlu, 2002’den bu yana ulaştırma sektörüne yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yapıldığını belirtti.

27 ŞEHİR HIZLI TRENLE BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Demiryolu yatırımlarına da değinen Uraloğlu, 2028'e kadar 27 şehri hızlı trenle birbirine bağlayacaklarını, 2053’te ise 28 bin 590 kilometrelik demiryolu ağına ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı. "Bu hedefe ulaştığımızda Türkiye’nin tamamını 48 saatte hızlı trenle gezebileceğiz" dedi.

'5G DEVRİM YARATACAK'

Haberleşme alanındaki yeniliklerden söz eden Bakan, TÜRKSAT 6A ile Türkiye’nin kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri haline geldiğini, TÜRKSAT 7A için de çalışmalara başlandığını açıkladı. Uraloğlu, 5G ihalesinden 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde edildiğini hatırlatarak, "1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti ülke genelinde aktif olacak” dedi. Yeni dönemde 5G’nin medya ve iletişimde devrim yaratacağını vurgulayan Bakan, “Gazeteciler artık 8K kalitede yayın yapacak, veri aktarımı saniyeler içinde gerçekleşecek. Bu, haberciliği gerçek zamanlı hale getirecek" diye konuştu.

Ve Beklenen Oldu! 5G İhalesinde En Çok Paketi Turkcell Kazandı: İşte Ödenen Dev RakamVe Beklenen Oldu! 5G İhalesinde En Çok Paketi Turkcell Kazandı: İşte Ödenen Dev RakamEkonomi

Bakan Uraloğlu 5G'nin Detaylarını Duyurdu: O Telefonlar ve SIM Kartlar DeğişecekBakan Uraloğlu 5G'nin Detaylarını Duyurdu: O Telefonlar ve SIM Kartlar DeğişecekBilim - Teknoloji

5G Devrimi Kapıda: Dijital Dönüşüm Hızlanıyor, Otonom Araçlar ve Uzaktan Cerrahi Gerçek Oluyor5G Devrimi Kapıda: Dijital Dönüşüm Hızlanıyor, Otonom Araçlar ve Uzaktan Cerrahi Gerçek OluyorBilim - Teknoloji

Kaynak: AA

Etiketler
5G Abdulkadir Uraloğlu
6 Kişinin Öldüğü Patlamada Kaçış Hazırlığı: İş Yeri Sahibi Valizleriyle Yakalandı İş Yeri Sahibi Valizleriyle Yakalandı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
CHP'li Nilüfer Belediyesi'ne Soruşturmada Yeni Gözaltılar CHP'li Belediyeye Soruşturmada Yeni Gözaltılar
ÇOK OKUNANLAR
Kocaeli'de Facia! Parfüm Deposundaki Yangında 6 Kişi Öldü Parfüm Deposundaki Yangında 6 Kişi Öldü
Sır Ölüm, Sır Telefon... Rojin Kabaiş Soruşturmasında Flaş Gelişme! İspanya'ya Gidecek Sır Ölüm, Sır Telefon... Rojin Kabaiş Soruşturmasında Flaş Gelişme! İspanya'ya Gidecek
Merkez Bankası’ndan Flaş Karar! O Sistem Artık Kullanılmayacak Merkez Bankası’ndan Flaş Karar! O Sistem Artık Kullanılmayacak
Yeni Hibe ve Yatırım Desteği Geliyor! Devlet Düğmeye Bastı! Tersine Göç Başlıyor Yeni Hibe ve Yatırım Desteği Geliyor! Devlet Düğmeye Bastı! Tersine Göç Başlıyor
Asgari Ücrette Sürpriz Rakam! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı! “Hükümet Bu Oranı İstiyor Ama…” Asgari Ücrette Sürpriz Rakam! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı! “Hükümet Bu Oranı İstiyor Ama…”