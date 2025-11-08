Kahramanmaraş'ta Feci Kaza! İşçi Servisi Devrildi... 2 Ölü, 7 Yaralı
Kahramanmaraş'ta inşaat işçilerini taşıyan minibüs, şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, inşaat işçilerini taşıyan H.H. yönetimindeki 31 AJY 086 plakalı minibüs, Göksun-Andırın bağlantı yolu Değirmendere Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Mısır vatandaşı 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: