Kocaeli'deki Yangın Faciasında Kritik Adım! Bakanlık Duyurdu

Kocaeli’de 6 işçinin öldüğü parfüm deposu yangını sonrası Çalışma Bakanlığı harekete geçti. SGK ve İŞKUR yöneticilerinin de aralarında olduğu 7 kişi açığa alındı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 6 kadın işçinin hayatını kaybettiği parfüm deposu yangını sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2 başmüfettiş ve 1 müfettişin görevlendirildiği, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yangına ilişkin SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli hakkında soruşturma başlatılmış olup, SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER’den sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştır."

NE OLMUŞTU?

Dilovası’nda Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan parfüm imalatı yapılan depoda çıkan yangında, 2’si çocuk 6 kadın işçi yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Facianın ardından fabrikanın daha önce CİMER’e şikayet edildiği ortaya çıkmış, iş güvenliği ihmalleri ve ruhsat denetimleri tartışma konusu olmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü açıklamış, 3 kişi gözaltına alınmıştı.

