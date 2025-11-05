Ordu'da Taş Ocağı Şantiyesinde Göçük! 2 İşçiden Birinin...

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Son Güncelleme:
Ordu'da Taş Ocağı Şantiyesinde Göçük! 2 İşçiden Birinin...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Çamaş kara yolu yakınlarındaki bir taş ocağında göçük meydana geldi. Olay, saat 16.30 sıralarında, taş ocağında yapılan rutin çalışmanın ardından üst kotlardan kayan büyük bir kütlenin iş makinesi ile kamyonun üzerine düşmesiyle gerçekleşti. Patlatma işleminin saat 12.00’de yapıldığı, göçüğünse birkaç saat sonra meydana geldiği belirtildi.

KAYMA RİSKİ VAR

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 200 personelin katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kayma riski nedeniyle ekiplerin temkinli ilerlediği bildirildi.

Ordu'da Taş Ocağı Şantiyesinde Göçük! 2 İşçiden Birinin... - Resim : 1

BİR İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ordu Valisi Muammer Erol, olay yerinde yaptığı açıklamada, "İş makinesi operatörümüzün maalesef cansız bedenine ulaştık. Kamyon sürücüsüne ulaşmak için çalışmalar sürüyor ancak bölge son derece riskli. Yeni bir kütle hareketi yaşanmaması için dikkatli ilerliyoruz" dedi. Taş ocağının ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken, göçük altında kalan kamyon ve iş makinesine ulaşmak için yoğun çaba harcanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Ordu
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Isparta’da Neler Oluyor? Toprak Yarılıyor, Duvarlar Çatlıyor Isparta’da Neler Oluyor? Toprak Yarılıyor, Duvarlar Çatlıyor
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Deprem Fırtınasının Esir Aldığı Sındırgı İçin Flaş Karar Deprem Fırtınasının Esir Aldığı Sındırgı İçin Flaş Karar
ÇOK OKUNANLAR
Gök Gürültülü Sağanak Kapıda! Meteoroloji'den 12 İle Uyarı Gök Gürültülü Sağanak Kapıda! Meteoroloji'den 12 İle Uyarı
Nepal'de Çığ Faciası... Kayıp Dağcılardan Acı Haber Geldi! Nepal'de Çığ Faciası... Kayıp Dağcılardan Acı Haber Geldi!
Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi
İYİ Parti’de İstanbul Heyecanı: İmren Nilay Tüfekci Adaylığını Açıkladı İYİ Parti’de İstanbul Heyecanı, Adaylığını Açıkladı
Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye Kayyım Atandı İki Holdinge Kayyım Atandı