Ordu'da Taş Ocağı Şantiyesinde Göçük! 2 İşçiden Birinin...

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Çamaş kara yolu yakınlarındaki bir taş ocağında göçük meydana geldi. Olay, saat 16.30 sıralarında, taş ocağında yapılan rutin çalışmanın ardından üst kotlardan kayan büyük bir kütlenin iş makinesi ile kamyonun üzerine düşmesiyle gerçekleşti. Patlatma işleminin saat 12.00’de yapıldığı, göçüğünse birkaç saat sonra meydana geldiği belirtildi.

KAYMA RİSKİ VAR

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 200 personelin katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kayma riski nedeniyle ekiplerin temkinli ilerlediği bildirildi.

BİR İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ordu Valisi Muammer Erol, olay yerinde yaptığı açıklamada, "İş makinesi operatörümüzün maalesef cansız bedenine ulaştık. Kamyon sürücüsüne ulaşmak için çalışmalar sürüyor ancak bölge son derece riskli. Yeni bir kütle hareketi yaşanmaması için dikkatli ilerliyoruz" dedi. Taş ocağının ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken, göçük altında kalan kamyon ve iş makinesine ulaşmak için yoğun çaba harcanıyor.

Kaynak: AA