Akdeniz’de 5.4 Büyüklüğünde Deprem!

AFAD, Akdeniz’de 5.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

Akdeniz’de 5.4 Büyüklüğünde Deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 17.23’te meydana gelen depremin 18.84 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

