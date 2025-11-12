Akdeniz’de 5.4 Büyüklüğünde Deprem!
AFAD, Akdeniz’de 5.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 17.23’te meydana gelen depremin 18.84 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 12, 2025
Büyüklük:5.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-12
Saat:17:23:32 TSİ
Enlem:34.78806 N
Boylam:32.38333 E
Derinlik:18.84 km
Detay:https://t.co/rlsEZgfInF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
