Vicdanları Yaralayan Görüntü! Hayvana Şiddet Yine Cezasız Kaldı

Hayvana şiddetin son adresi Edirne oldu. Sokakta yaşayan bir köpeği iple sürükleyen belediye personeli gözaltına alındı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsyan ettiren görüntüler Edirne'den geldi... Edirne Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Barınağı'nda görev yapan A.Y.'nin, Söğütlük Millet Bahçesi yakınlarında bir köpeği iple bağlayıp çekerek barınak aracına taşıdığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Vicdanları Yaralayan Görüntü! Hayvana Şiddet Yine Cezasız Kaldı - Resim : 1

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Görüntüler tepki çekerken, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vicdanları Yaralayan Görüntü! Hayvana Şiddet Yine Cezasız Kaldı - Resim : 2

KÖPEĞİN SON DURUMU NE?

Edirne Belediye Başkanlığı olayın ardından köpeğin fotoğrafını da kullanarak sosyal medya hesapların açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir can dostumuza yönelik uygunsuz davranışın yaşanmasının ardından hem idari hem adli süreç başlatılmıştır. Disiplin soruşturması kapsamında ilgili kişi hakkında iş akdi feshi de dahil gerekli işlemler değerlendirilecektir. Can dostumuzun sağlık durumu iyidir; veteriner hekimlerimizin gözetiminde rehabilitasyon süreci devam etmektedir. Belirli bir süre barınağımızda misafirimiz olacak ardından sahiplenilebilecektir. Bir canlıya yapılan kötü muamelenin hiçbir gerekçesi olamaz. Sürecin şeffaf ve hassas biçimde yürütüldüğünü kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Vicdanları Yaralayan Görüntü! Hayvana Şiddet Yine Cezasız Kaldı - Resim : 3

Kaynak: DHA

Edirne belediye
