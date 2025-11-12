Yağ Fabrikasında Patlama! 1'i Ağır 7 Yaralı Var
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir yağ fabrikasının kazan dairesi bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı, 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir yağ fabrikasının kazan dairesinde saat 15.30 sıralarında patlamayla birlikte yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.
Yaralanan 1'i ağır, 7 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: DHA