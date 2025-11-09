Kadıköy'de Vahşet! Genç Kadını Benzin Dökerek Yaktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadıköy'de bir eğlence mekanının önünde oturan 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, kimliği belirsiz bir kadının üzerine yanıcı madde döküp çakmakla ateşe vermesi sonucu ağır yaralandı. Vücudunun büyük bölümünde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan Yılmaz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, 1 Kasım gecesi Caferağa Mahallesi’nde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Yılmaz, arkadaşlarıyla birlikte otururken telefonla konuştuğu sırada bir kadın yaklaştı. Elindeki şişedeki sıvıyı Yılmaz’ın üzerine döken saldırgan, ardından çakmağını çakıp kaçtı. Alevler içinde kalan genç kadına çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz’ı Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne götürdü.

NEDENİ BELLİ OLDU

Polis ekipleri, kaçan saldırgan S.A.G.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Yılmaz, saldırganı tanımadığını belirterek, "Saldırıyı yapan kişi, çocukluk arkadaşım D.Y.’nin sevgilisiymiş. Hiç tanımıyorum, hiçbir husumetim yok. Döner dönmez çakmakla beni yaktı. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Yılmaz ayrıca D.Y.’den tehdit mesajları aldığını, "Kadıköy’e geri dönemezsin" denildiğini anlatarak, "Doktorlar eskisi gibi iyileşemeyeceğimi söylüyor. Kendimi güvende hissetmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA