Sosyal Medyayı Karıştıran İddia Bakanlığı Harekete Geçirdi! Gerçek Bambaşka Çıktı!

"Iğdır'daki bir mekanda masadaki ısıtıcıyı açmak 2 bin TL isteniyor" iddiası gündem oldu. Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı denetimde söz konusu düzeneklerin ısıtıcı değil, doğum günü gibi etkinliklerde kiralanabilen dekoratif sistemler olduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran "Iğdır’da bir mekanda masalardaki ısıtıcıyı açmak için 2 bin TL isteniyor" iddiasına ilişkin gerçek ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı denetim sonucunda, söz konusu sistemin ısıtıcı değil, dekoratif bir düzenek olduğu açıklandı.

BAKANLIKTAN UYARI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İddia üzerine derhal inceleme başlatılmış, yapılan yerinde denetimde söz konusu sistemin ısıtıcı olmadığı, doğum günü ve özel kutlama gibi etkinliklerde kiralanabilen özel bir dekoratif düzenek olduğu tespit edilmiştir" denildi. Ayrıca işletmenin fiyat listesindeki ilgili alanın kullanım bedelinin 799 TL olarak açıkça belirtildiği aktarıldı. Bakanlık açıklamasında, sosyal medyadaki iddialara karşı dikkatli olunması çağrısı da yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı
