Rize’de Toplu Zehirlenme Paniği! 84 Kişi Hastanelik Oldu
Rize'de düzenlenen bir mevlit yemeği sonrası 84 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere kaldırıldı. Tavuk yemeğinden kaynaklandığı düşünülen zehirlenme olayıyla inceleme başlatıldı.
Rize’nin Muradiye beldesine bağlı Orta Mahalle’de düzenlenen bir mevlit yemeği, toplu gıda zehirlenmesiyle sona erdi. Edinilen bilgilere göre, mevlit sonrasında davetlilere tavuk yemeği ikram edildi. Ancak kısa süre sonra birçok kişi rahatsızlanmaya başladı. Bölgedeki hastanelere kaldırılan 84 kişiden çoğu taburcu edildi.
Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numune aldı. Gıda zehirlenmesinin kesin nedeninin belirlenmesi için laboratuvar incelemeleri sürüyor.
