Yangın Faciasında Hayatını Kaybedenlere Veda... Gözyaşları Sel Oldu

Kocaeli'deki yangın faciasından hayatını kaybeden işçiler toprağa verildi. Gözyaşlarıyla sevdiklerini uğurlayan aileler, "Bu bir kaza değil, cinayet" diyerek adalet çağrısında bulundu.

Son Güncelleme:
Yangın Faciasında Hayatını Kaybedenlere Veda... Gözyaşları Sel Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli'nin Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'ndeki atölyede çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kadından, ikisi kardeş olan Tuğba Taşdemir (17) ve Nisanur Taşdemir (15) ile Cansu Esatoğlu (15) için Kayapınar Mezarlığı'nda yürek dağlayan bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Denetimsiz ve güvencesiz bir ortamda çalıştıkları iddia edilen genç kızlar, öğle namazının ardından Kayapınar Mezarlığı'na defnedildi.

Yangın Faciasında Hayatını Kaybedenlere Veda... Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 1

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cenaze töreninde ailelerin feryatları yürekleri burktu. Tabutlara sarılan aileler sinir krizleri geçirirken, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu gibi siyasi ve yerel yöneticiler de katıldı.

Yangın Faciasında Hayatını Kaybedenlere Veda... Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 2

BAKAN IŞIKHAN DA TÖRENDE YER ALDI

Facianın diğer kurbanlarından, ev ekonomisine katkı sağlamak için bir süredir sigortasız olarak çalıştığı iddia edilen Şengül Yılmaz (55) da Dilovası'nda toprağa verildi. Yılmaz'ın cenazesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Gül Camii'nde kılınan namazın ardından Kayapınar Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve siyasi isimler katıldı. Bakan Işıkhan'ın, acılı eşi ve oğlunu teskin ettiği görüldü.

Yangın Faciasında Hayatını Kaybedenlere Veda... Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 3

GÖZALTI SAYISI ARTTI

Bu arada Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı yangınla ilgili başlattığı soruşturma derinleşiyor. İlk etapta aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan yeni operasyonlarla birlikte 8 zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi ve bu kişiler yakalandı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi. İş yeri sahibi ve yöneticilerden oluşan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yangın Faciasına İlişkin Sıcak Gelişme! Bakan Tunç DuyurduYangın Faciasına İlişkin Sıcak Gelişme! Bakan Tunç DuyurduGüncel

Kocaeli'deki Yangın Faciasında Kritik Adım! Bakanlık DuyurduKocaeli'deki Yangın Faciasında Kritik Adım! Bakanlık DuyurduGüncel

Kocaeli'deki Görgü Tanığı Göz Göre Göre Gelen Faciayı Anlattı: Daha Önce Şikayet Edildi, Yangın Tüpü Bile YoktuKocaeli'deki Görgü Tanığı Göz Göre Göre Gelen Faciayı Anlattı: Daha Önce Şikayet Edildi, Yangın Tüpü Bile YoktuGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Yangın Kocaeli
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Yangın Faciasına İlişkin Sıcak Gelişme! Bakan Tunç Duyurdu Yangın Faciasına İlişkin Sıcak Gelişme!
Ankara'da Dehşet Anları... İş Yerine Kurşun Yağmuru! Ankara'da Dehşet Anları... İş Yerine Kurşun Yağmuru!
ÇOK OKUNANLAR
Beykoz Sahilinde Korkunç Olay! Balık Tutanların Oltasına Ceset Takıldı Balık Tutanların Oltasına Ceset Takıldı
Milyonlar Bekliyor! Asgari Ücret İçin Canlı Yayında Bomba Rakam... 'İlk Kez Duyuyorum' Milyonlar Bekliyor! Asgari Ücret İçin Canlı Yayında Bomba Rakam... 'İlk Kez Duyuyorum'
Meteoroloji Alarm Verdi: Yağmur Kapıda! Bu İllerde Sağanak ve Sis Etkili Olacak Bu İllerde Sağanak ve Sis Etkili Olacak
Bakan Tunç'tan 'Selahattin Demirtaş' Açıklaması Selahattin Demirtaş'ın Tahliyesine Çarpıcı Yorum
İstiklal Caddesi’nde Silahlı Saldırı! Yaralılar Var İstiklal Caddesi’nde Silahlı Sesleri! Yaralılar Var