Yangın Faciasında Hayatını Kaybedenlere Veda... Gözyaşları Sel Oldu

Kocaeli'nin Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'ndeki atölyede çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kadından, ikisi kardeş olan Tuğba Taşdemir (17) ve Nisanur Taşdemir (15) ile Cansu Esatoğlu (15) için Kayapınar Mezarlığı'nda yürek dağlayan bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Denetimsiz ve güvencesiz bir ortamda çalıştıkları iddia edilen genç kızlar, öğle namazının ardından Kayapınar Mezarlığı'na defnedildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cenaze töreninde ailelerin feryatları yürekleri burktu. Tabutlara sarılan aileler sinir krizleri geçirirken, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu gibi siyasi ve yerel yöneticiler de katıldı.

BAKAN IŞIKHAN DA TÖRENDE YER ALDI

Facianın diğer kurbanlarından, ev ekonomisine katkı sağlamak için bir süredir sigortasız olarak çalıştığı iddia edilen Şengül Yılmaz (55) da Dilovası'nda toprağa verildi. Yılmaz'ın cenazesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Gül Camii'nde kılınan namazın ardından Kayapınar Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve siyasi isimler katıldı. Bakan Işıkhan'ın, acılı eşi ve oğlunu teskin ettiği görüldü.

GÖZALTI SAYISI ARTTI

Bu arada Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı yangınla ilgili başlattığı soruşturma derinleşiyor. İlk etapta aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan yeni operasyonlarla birlikte 8 zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi ve bu kişiler yakalandı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi. İş yeri sahibi ve yöneticilerden oluşan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA