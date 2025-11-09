Ankara'da Dehşet Anları... İş Yerine Kurşun Yağmuru!

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında garsonlarla kavga eden 3 kişi, mekandan ayrıldıktan 1 saat sonra geri dönüp iş yerine kurşun yağdırdı. Polis ekipleri saldırganları yakaladı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çıkan kavga, silahlı saldırıya dönüştü. Olay, 1 Kasım gecesi Çankaya’daki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, mekanda bulunan 5 kişi yüksek sesle konuşup müşterileri rahatsız edince garsonlar tarafından uyarıldı. Uyarıya tepki gösteren 3 kişi garsonlarla kavga etti.

1 SAAT SONRA DEHŞET

Kavgadan sonra dışarı çıkan şüpheliler, yaklaşık 1 saat sonra mekana geri dönüp tabancayla ateş açtı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Saldırganların peşine düşen polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 3 kişiyi saklandıkları hobi bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

