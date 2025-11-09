Konut Seferberliğine Zam Engeli! Fırsatçılar Boş Durmadı, Malzeme Fiyatları Tavan Yaptı

Konut seferberliği sürerken demir, çimento ve beton fiyatları adeta fırladı. İstanbul’da demirin tonu 30 bin 700 TL’ye, Karabük’te 30 bin TL’ye çıktı. Döviz ve enerji fiyatları sabit olmasına rağmen malzeme fiyatlarındaki artış sosyal konut projelerini tehdit ediyor, müteahhitler “fırsatçılık yapılıyor” uyarısında bulundu.

Sosyal konut seferberliği başladı ama inşaat malzemeleri fiyatları adeta uzaya fırladı. Demir, çimento ve beton fiyatları gökyüzüne tırmanıyor, müteahhitler “projeler duracak, hayaller çökecek” uyarısı yapıyor.

İstanbul’da demirin tonu 30 bin 700 TL, Karabük’te 30 bin TL’yi geçti. Çimento ve beton fiyatlarındaki zam dalgası durmak bilmiyor. Döviz ve enerji fiyatları sabit, ama fiyatlar açıklanamaz şekilde artıyor. Sektörde “fırsatçılık mı?” tartışmaları alevlendi.

SOSYAL KONUT PROJELERİ TEHLİKEDE Mİ?

Müteahhitler “Döviz sabit, enerji sabit ama demir ve çimento fırladı. Bu tablo sosyal konut hedefini felç eder, yeni projeler yavaşlar hatta durur" uyarısında bulundu.

ZAM DALGASI PEŞ PEŞE GELDİ

Demir: Rekor kırıyor, ton fiyatı 30 bin TL’yi aştı.

Çimento ve beton: Zam üstüne zam, maliyetler patladı.

Konut fiyatları: Girdi artışı anında eve yansıyor, vatandaşın cebini yakıyor.

FIRSATÇILIK TARTIŞMASI PATLADI

Sosyal konut hazırlığı sürerken gelen zamlar, sektörde infial yarattı. Müteahhitler “Bu artık fırsatçılık, ekonomik gerekçesi yok” diyor.

BOYKOT SESLERİ YÜKSELİYOR

Çimento ve beton fiyatlarındaki yeni zam söylentileri, boykot çağrılarını yeniden alevlendirdi. Daha önce İMKON öncülüğünde yapılan toplu duruş, bugün de “adil fiyatlandırma ve rekabet ortamı” talebiyle tekrar gündemde.

