TOKİ 500 Bin Sosyal Konut İçin Başvurular Açılıyor! Yüzyılın Konut Projesi’nde Nefesler Tutuldu

Türkiye’nin en büyük konut kampanyası olan Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Başvurular, e-Devlet ve yetkili banka şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. Kampanyanın ilk beş gününde başvurular, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre alınacak.

Türkiye genelinde büyük ilgi gören 500 bin sosyal konut projesi için başvurular başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından yürütülen proje kapsamında, 81 ilde dar gelirli vatandaşlara uygun şartlarda ev sahibi olma imkânı sunulacak.

'Yüzyılın Konut Projesi' olarak duyurulan dev kampanyaya başvurular 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Başvurular, yetkili banka şubeleri ve e-Devlet üzerinden iki farklı yöntemle yapılabilecek.

BAŞVURULARDA TC KİMLİK NUMARASI UYGULAMASI

e-Devlet başvuru sisteminde yoğunluk yaşanmaması için kampanyanın ilk beş gününde başvurular T.C. kimlik numarasının son rakamına göre alınacak.

  • 10 Kasım: Son rakamı 0 olanlar
  • 11 Kasım: Son rakamı 2 olanlar
  • 12 Kasım: Son rakamı 4 olanlar
  • 13 Kasım: Son rakamı 6 olanlar
  • 14 Kasım: Son rakamı 8 olanlar başvuru yapabilecek.
  • 15 Kasım itibarıyla kimlik numarası sınırlaması kaldırılacak ve tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek.
    Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarasına göre sınırlama olmayacak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE KOŞULLAR

Başvurular, e-Devlet üzerinden 18 Aralık, banka şubeleri üzerinden 19 Aralık tarihinde sona erecek.
Projeye başvuracak vatandaşlar, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN ÜCRET ALINMAYACAK

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler, başvuru bedeli ödemeden yalnızca banka şubeleri üzerinden işlemlerini yapabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projenin takviminin belli olduğunu belirterek, “500 bin sosyal konut ile Türkiye’nin her yerinde vatandaşımıza güvenli, modern yaşam alanları kazandırıyoruz” dedi.

Proje kapsamında ilk etapta kura çekimleriyle hak sahipleri belirlenecek, ardından konutların inşaat süreci başlayacak.

Kaynak: İHA

