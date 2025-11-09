Emniyet Duyurdu: Ankara'da Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Ankara’da bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün duyurusuna göre, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yılı anısına yarın Anıtkabir’de düzenlenecek tören nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılacak.

YOLLAR ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Gerekli görülmesi durumunda, saat 01.00’den itibaren GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Spor Park Caddesi, Turgut Reis Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi’nin Celal Bayar Bulvarı’na bağlanan yan yolları ile Celal Bayar Bulvarı’nın Kazım Karabekir Caddesi bağlantı yolları çift yönlü trafiğe kapatılacak. Ayrıca Kazım Karabekir Caddesi’nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasındaki kısmı ve buraya bağlanan diğer yollar da araç trafiğine kapalı olacak.

