Emniyet Duyurdu: Ankara'da Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle Ankara’da Anıtkabir çevresinde trafik önlemleri uygulanacak. GMK Bulvarı, Anıt, Gençlik, Akdeniz ve Kazım Karabekir Caddeleri başta olmak üzere bazı yollar çift yönlü araç trafiğine kapatılacak. Tören nedeniyle sürücüler alternatif güzergahları kullanacak.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Ankara’da bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün duyurusuna göre, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yılı anısına yarın Anıtkabir’de düzenlenecek tören nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılacak.
YOLLAR ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPALI OLACAK
Gerekli görülmesi durumunda, saat 01.00’den itibaren GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Spor Park Caddesi, Turgut Reis Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi’nin Celal Bayar Bulvarı’na bağlanan yan yolları ile Celal Bayar Bulvarı’nın Kazım Karabekir Caddesi bağlantı yolları çift yönlü trafiğe kapatılacak. Ayrıca Kazım Karabekir Caddesi’nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasındaki kısmı ve buraya bağlanan diğer yollar da araç trafiğine kapalı olacak.
Kaynak: Haber Merkezi