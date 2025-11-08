500 Bin Konut Projesi Başlıyor... 'Sosyal Devletin Zirvesi': Bakan Kurum Kritik Detaylar Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kamış köyünde düzenlenen 'Karabük Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sabah saatlerinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Kurum, temmuz ayında Karabük'te meydana gelen orman yangınlarının izlerini silmek, vatandaşları yeni yuvalarına kavuşturmak için bir arada olduklarını söyledi.

VERİLEN SÖZÜ HATIRLATTI

Karabük başta olmak üzere afet bölgesi ilan edilen tüm yangın bölgelerinde, vatandaşların yaralarını hızlıca sarmak için sahaya indiklerini belirten Kurum, yeni evlerin en kısa sürede tamamlanması için yangının acısını yaşayan afetzedelere söz verdiklerini anımsattı. Bir an bile durmadan hemen işe koyulduklarını kaydeden Kurum, TOKİ eliyle köy evlerinin inşa çalışmalarına başladıklarını söyledi. Ağustosta yangının üzerinden 1 ay bile geçmeden İzmirlilere verdikleri sözü tuttuklarını, Ödemiş ve Seferihisar'da 281 evin temellerini attıklarını aktaran Kurum, Balıkesir'de depremden dolayı evleri yıkılan vatandaşların yaralarını sarmak için Sındırgı ve Bigadiç'te 555 konut ve iş yerinin temellerini attıklarını hatırlattı.

'ADETA YENİ BİR ÜLKE KURUYORUZ'

Kurum, afet bölgesinde tüm konutların hızla yükseldiğine işaret ederek, "Şimdi de Karabük'teyiz, hep birlikte Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerimizde toplam 35 köy evi ve 2 ahırımızın yapımı için 'Bismillah' diyoruz" dedi. Kurum, bu hizmetleri 11 kentte adeta seferberlik halinde yürüttükleri asrın inşa çalışmaları devam ederken yaptıklarını vurgulayarak, "Deprem bölgesinde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir çalışma yürütüyoruz. Birçok Avrupa ülkesinden büyük ve saate 23, günde 550 konut üretiyor adeta yeni bir ülke kuruyoruz. Konutları, iş yerleri, meydanları, okulları, camileri, yeşil alanlarıyla şehirlerin yeniden doğuşu için kapsamlı bir şehircilik anlayışıyla hareket ediyoruz" diye konuştu.

'YIL SONUNDA EVİNE GİRMEYEN DEPREMZEDE KALMAYACAK'

Bakan Kurum, 300 bin konutun anahtarını teslim ettiklerini, kentlerin altyapılarını baştan aşağı yenilediklerini, meydanları yaptıklarını, iş yerlerini vatandaşa teslim ettiklerini, tarihi çarşıları, kültürel mekanları ihya ettiklerini ifade ederek, "İnşallah önümüzdeki hafta da Adıyaman'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 350 bininci deprem konutumuzun anahtarlarını büyük bir coşkuyla vatandaşımıza teslim edeceğiz. Yıl sonunda da evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

500 BİN SOSYAL KONUT KAMPANYASI

Açıkladıkları 500 bin sosyal konut kampanyasının da vatandaşı hem ev sahibi yapmalarının hem de sağlam yapılar kurmalarının en önemli adımı olduğunu dile getiren Kurum, bu kampanyanın sadece konut projesi değil, aynı zamanda sosyal devletin zirvesi olduğunu anlattı. Bu kapsamda 81 kentte 500 bin yeni sosyal konut yapacaklarını; gençler, memurlar, emekliler, en az 3 çocuğu olan ailelerin avantajlı gruplar olacağını aktaran Kurum, 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabileceğini kaydetti.

Kurum, Karabük'te 1600 konut yapacaklarını, 1000'i Karabük merkezde olmak üzere Safranbolu, Yenice, Ovacık, Eskipazar ve Eflani'de evleri inşa edeceklerini belirterek, "Bizim burada tek hedefimiz bugüne kadar ev sahibi olmamış vatandaşımızı ev sahibi yapmaktır. Dar gelirli vatandaşımıza destek olmaktır. Tüm kriterlerimizi de bu anlayışla belirledik. 10 Kasım Pazartesi günü başvuruları almaya başlayacağız. İnşallah şehrimize en kısa sürede yeni evlerimizi kazandıracağız" dedi.

'ŞEHİRLERİMİZİ AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ HALE GETİRİYORUZ'

Bir yandan deprem bölgesinde 453 bin konut inşa ettiklerini, diğer yandan 81 kentin tamamında vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek 500 bin sosyal konut projesini kararlılıkla hayata geçirdiklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti: "Bir yandan 29 Ekim'de İskenderun Sahil Yolu düzenleme projemizi milletimize armağan ederken, diğer yandan 1 Kasım'da Türkiye'nin en büyük millet bahçesini, Atatürk Havalimanı'nı yeşil alanlarla, ağaçlarla, çiçeklerle bezediğimiz millet bahçemizi İstanbullu kardeşlerimize kazandırdık. Bir yandan tıpkı bugün burada olduğu gibi afetten zarar gören vatandaşlarımızın yuvalarının temellerini atarken, diğer yandan İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşüm seferberliğimizle şehirlerimizi tüm afetlere karşı dirençli hale getiriyoruz."

Kaynak: AA