TOKİ 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Belli Oldu! İşte İl İl Detaylar...

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında inşa edilecek 500 bin sosyal konutun hangi il ve ilçelerde yapılacağı belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya, projede en fazla konutun planlandığı iller arasında yer aldı. İşte il il detaylar...

Dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmayı amaçlayan “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konutların il ve ilçe bazında dağılımına ilişkin detayları paylaştı.

Bu yılın başında Bakan Murat Kurum’un imzasıyla valiliklere gönderilen yazıyla, sosyal konut yapılabilecek alanların belirlenmesi süreci başlatılmıştı. Valiliklerden, öncelikle Hazine veya belediyelere ait, altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, konut inşasına uygun büyüklükteki taşınmazların tespit edilmesi istenmişti. Ayrıca bu alanların tarım, orman, sit veya sulama bölgelerini kapsamaması ve topoğrafik açıdan uygun olması gerektiği vurgulanmıştı.

KONUTLAR 2+1 VE 1+1 OLACAK

Bakanlığın yaptığı değerlendirmeler sonucunda, konut fiyatlarını dengelemeyi ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan projede, illerin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak konut sayıları belirlendi. TOKİ eliyle inşa edilecek konutların 2+1 ve 1+1 tiplerinde, yatay mimariyle ve mahalle kültürüne uygun şekilde yapılacağı açıklandı.

EN FAZLA KONUT İSTANBUL’A YAPILACAK

Projede en fazla konutun planlandığı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya oldu. Buna göre İstanbul’da 100 bin konutun Avrupa ve Anadolu yakalarında belirlenecek bölgelerde yükseleceği belirtildi.

ANKARA’DA 21 İLÇEDE 30 BİN 823 KONUT

Başkent Ankara’da toplam 30 bin 823 sosyal konutun yapılacağı açıklandı. Konutların Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde inşa edileceği bildirildi.

İZMİR’DE 21 BİN 20 KONUT

İzmir’de ise toplam 21 bin 20 konut yapılacak. Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri, proje kapsamında konutların inşa edileceği yerler arasında bulunuyor.

BURSA VE KONYA DA LİSTEDE

Bursa’da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Gemlik, İnegöl, İznik, Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Orhangazi gibi 15 farklı ilçede yapılacak. Konya’da ise 15 bin sosyal konut Meram, Karatay, Selçuklu başta olmak üzere 30 ilçede hayata geçirilecek.

İL İL DETAYLAR TOKİ SİTESİNDE

81 ilde yürütülecek projede, il ve ilçe bazındaki konut sayıları TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Böylece vatandaşlar, kendi şehirlerinde yapılacak konut sayısına ve proje kapsamındaki detaylara ulaşabilecek.

Kaynak: AA

