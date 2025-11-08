Öldüren 13, Ölen 59 Yaşında! Tam 9 Suç Kaydı Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dehşete düşüren olay, 2 Kasım'da İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.K. (13), 'yan bakma' sebebiyle A.M. (16) ile tartıştı. Tartışmayı ayırmak isteyen A.M.'nin dedesi Servet Macit (59), olay yerine gitti. Bu sırada Y.K. önce bıçak çekti, ardından silahla 4 el ateş açtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların isabet ettiği Servet Macit ağır yaralanırken, torunu A.M. de bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Servet Macit kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

13 YAŞINDA 9 SUÇ KAYDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Y.K., Fatih'te yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Çocuk Cezaevi'ne gönderildi.

Şüpheli Y.K.'nın 'kasten yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti' (TCK 188), 'mala zarar verme' ve 'genel güvenliği tehlikeye sokma' suçlarından 9 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Y.K. ve A.M. arasında çıkan kavga ve silahla ateş edildiği anlar sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA