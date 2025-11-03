Bahçelievler'de Silahlı Saldırı! 3 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şüpheli, husumetlisi olduğu öne sürülen kişiye silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Bu sırada çevrede bulunan biri kadın 2 kişi de seken mermilerin hedefi oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Silahlı saldırıya uğrayan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA