Bahçelievler'de Silahlı Saldırı! 3 Yaralı

İstanbul Bahçelievler'de bir kişi, husumetlisi olduğu ileri sürülen kişiyi silahla ağır yaraladı. Saldırıda çevrede bulunan iki kişi de seken kurşunların hedefi oldu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şüpheli, husumetlisi olduğu öne sürülen kişiye silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Bu sırada çevrede bulunan biri kadın 2 kişi de seken mermilerin hedefi oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Silahlı saldırıya uğrayan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

