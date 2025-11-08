Aydın'da Silahlı Saldırı Dehşeti! Evinin Önünde Öldürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın’ın Söke ilçesinde silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Olay, saat 21.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Kavak Sokak’ta meydana geldi. İlçede esnaflık yapan 43 yaşındaki Faruk Ateş, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.

Kurşunların hedefi olan Ateş, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çevrede geniş çaplı arama başlattı.

Kaynak: DHA