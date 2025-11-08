Aydın'da Silahlı Saldırı Dehşeti! Evinin Önünde Öldürüldü

Aydın'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi. Kimliği belirsiz saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Aydın'da Silahlı Saldırı Dehşeti! Evinin Önünde Öldürüldü
Aydın’ın Söke ilçesinde silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Olay, saat 21.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Kavak Sokak’ta meydana geldi. İlçede esnaflık yapan 43 yaşındaki Faruk Ateş, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.

Kurşunların hedefi olan Ateş, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çevrede geniş çaplı arama başlattı.

Kaynak: DHA

