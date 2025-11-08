Kocaeli'deki Görgü Tanığı Göz Göre Göre Gelen Faciayı Anlattı: Daha Önce Şikayet Edildi, Yangın Tüpü Bile Yoktu

Kocaeli'nin Dilova ilçesinde 6 kişiye mezar olan fabrikadaki dehşeti görgü tanığı anlattı. Alevlerin büyüklüğü nedeniyle içeri giremediğini belirten Mehmet Düzgüner, yanan bir kişiyi hortumla su tutarak söndürdüğünü söyledi. Fabrikanın içinde çocuklar ve kadınların çığlıklarını duyduğunu kaydeden Düzgüner, fabrikayla ilgili daha önce de şikayetlerin olduğunu, yangın tüpünün dahi olmadığının altını çizdi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Olay mahalli, ekiplerin çalışmasını rahat yürütebilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi. Polis ekipleri, fabrikanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

CENAZELER ÇIKARILDI

Hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulanslara konulan cenazeler, otopsi için morga götürüldü.

Kocaeli'deki Görgü Tanığı Göz Göre Göre Gelen Faciayı Anlattı: Daha Önce Şikayet Edildi, Yangın Tüpü Bile Yoktu - Resim : 1

'KURTARMAK İSTEDİM AMA...'

Olayın görgü tanıklarından Mehmet Düzgüner, gazetecilere, saat 09.00 sıralarında patlama sesi duyduğunu belirterek, aşağıya indiğinde yanan bir kişiyi hortumla su tutarak söndürdüğünü söyledi.

Kocaeli'deki Görgü Tanığı Göz Göre Göre Gelen Faciayı Anlattı: Daha Önce Şikayet Edildi, Yangın Tüpü Bile Yoktu - Resim : 2

Bu kişiyi kenara aldığı sırada fabrikadan bağırış sesleri geldiğini ifade eden Düzgüner, "Gidip kurtarmak istedim ama alev çok büyüktü. Giremedim ama itfaiyeyi aradık. Çaresiz halde insanların bağrışmasını duyduk" ifadesini kullandı.

Düzgüner, çalışanların çoğunun kadın olduğunu, bu mahallede ikamet edip fabrikada çalışanların da bulunduğunu kaydetti.

"Sonra bağrışma seslerini duydum. Sese doğru baktığımda, fabrikanın içerisinde çocuklar ve kadınlar bağırıyordu. Müdahale etmek istedim; kurtarmak istedim ama alev çok büyüktü; giremedim. İtfaiyeyi aradık; itfaiye de geç geldi. Çaresiz bir halde insanların bağrışmasını duyduk."

Kocaeli'deki Görgü Tanığı Göz Göre Göre Gelen Faciayı Anlattı: Daha Önce Şikayet Edildi, Yangın Tüpü Bile Yoktu - Resim : 3

'YANGIN TÜPÜ DAHİ YOKTU'

Fabrikayla ilgili daha önce şikayetlerin olduğunu söyleyen Düzgüner, şöyle devam etti:

"Burada yangın tüpü dahi yoktu. Burası 4 seneden fazla süredir faaliyet gösteriyor. Yetkiler, 'burada ruhsat var' diyor. Kimyasal olan fabrikaya nasıl ruhsat verilir? Ben burada oturuyorum. Aramız 5 metre. Kaç kişi çalışıyor; tam bilmiyorum. 'Yaşları küçük' diyorlar; çoğu bayandı. Mahalleden olanlar da var. Allah ailelerine sabır versin."

