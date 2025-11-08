Kocaeli’deki Faciadan Kahreden Detay! Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu! Aralarında Çocuklar da Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir parfüm deposunda sabah saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek faciaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi, alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı ancak içerideki 6 çalışanın cansız bedenine ulaşıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yangında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Nisa Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Tuğba Taşdemir, Şengül Yılmaz, Esma Dikan ve Hanım Gülek olduğu açıklandı.

ÖLENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA BULUNUYOR

Olayı anlatan mahalle sakini Mehmet Düzgüner, "Saat 09.00 gibiydi, patlama sesi oldu. Kalktım balkondan aşağıya baktığımda adam yanıyordu. Aşağıya indim bahçedeki hortumu aldım, adamı söndürdüm. Bağrışma sesleri vardı. Çocuklar, kadınlar bağırıyordu. İçeri girmek istedim ancak alevlerden dolay giremedim. Bu iş yeri 4 yıldır faaliyet gösteriyordu, defalarca şikayet edildi. Kaç kişi çalıştığını bilmiyorum ancak yaşı küçük çocuklar, kadınlar da vardı. Bağırıp çağırıyorlardı. Rabbim geride kalanlarına sabır versin" dedi.

'KAPININ ÖNÜ KOMPLE ALEVDİ'

Fabrikan içine girebilecek bir durum yok. Zaten ateş çoktu diyen Düzgüner, "Patlamadan dolayı insanlar çıkamadı. Kapının önü komple alevdi. Çıkmaları imkansızdı yani. Biz de giremedik, onlar da çıkamadılar. Tek giriş çıkış burası zaten. Yangın küçük bir şey olsa girip bir şeyler yapmaya çalışacaktım ama yapamıyordum. Çünkü çok büyük yangın oldu. İçeri gitsem ben yanacağım ben de çıkamayacaktım. Ama insanların bağrışmalarını sessizce izlemek çok kötü bir şey" dedi.

'KIZ ÇOCUKLARI VE ANNELER ÖLDÜ'

Bir diğer mahalle sakini Cihan Taş, "Yanan binada gencecik çocuklar vefat etti. Kendi kapı komşumu var, 30 yaşındaki kadın, 3 tane çocuğu annesiz kaldı. Burada birçok işletmenin birçok problemleri var. İsim vermiyorum ama bir başka firma var. Geri dönüşüm işi yapıyor. Onda da sıkıntılar var. Bir benzeri olayın da olmama ihtimali yok. Burada insanlar eceliyle ölmedi. Burada bilinçli, kasıtlı bir şekilde insanların ölümüne göz yumuldu" diye konuştu.

'İNSANLAR ŞANSA YAŞIYOR'

Buraya kara değil, hava filosu lazım, acil durumlarla ilgili diyen Taş, "Burada kız çocukları öldü. Anneler öldü, çocukları ortada kaldı. Burada insanlar kandırılıyor, burada insanlar sistematik bir şekilde sürünmeye çalışılıyor. İnsanlar şansa yaşıyor. Vefat eden ablamız sabah eşinden habersiz bir şekilde işletmeye girip çalışmak için gelmiş. Çocuklar annesiz kaldı" diye konuştu.

VALİ AKTAŞ: “6 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, olay yerinde yaptığı açıklamada yangının tamamen söndürüldüğünü belirterek, “Dilovası’ndaki yangında maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Olayın ilk anından itibaren tüm ekiplerimiz sahadaydı. Soğutma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Vali Aktaş, fabrikada sigortasız çalışan olup olmadığının araştırıldığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin görevlendirildiğini açıkladı.

3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını belirterek, “Bir Cumhuriyet başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Soruşturma titizlikle yürütülüyor.” dedi.

Kaynak: İHA