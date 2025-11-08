Kocaeli’deki Faciadan Kahreden Detay! Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu! Aralarında Çocuklar da Var

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm deposu yangınında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Ölenler arasında çocuk yaştakilerin de bulunduğu ortaya çıktı. İşte kahreden detaylar...

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir parfüm deposunda sabah saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek faciaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi, alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı ancak içerideki 6 çalışanın cansız bedenine ulaşıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yangında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Nisa Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Tuğba Taşdemir, Şengül Yılmaz, Esma Dikan ve Hanım Gülek olduğu açıklandı.

ÖLENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA BULUNUYOR

Kocaeli’deki Faciadan Kahreden Detay! Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu! Aralarında Çocuklar da Var - Resim : 1

Olayı anlatan mahalle sakini Mehmet Düzgüner, "Saat 09.00 gibiydi, patlama sesi oldu. Kalktım balkondan aşağıya baktığımda adam yanıyordu. Aşağıya indim bahçedeki hortumu aldım, adamı söndürdüm. Bağrışma sesleri vardı. Çocuklar, kadınlar bağırıyordu. İçeri girmek istedim ancak alevlerden dolay giremedim. Bu iş yeri 4 yıldır faaliyet gösteriyordu, defalarca şikayet edildi. Kaç kişi çalıştığını bilmiyorum ancak yaşı küçük çocuklar, kadınlar da vardı. Bağırıp çağırıyorlardı. Rabbim geride kalanlarına sabır versin" dedi.

'KAPININ ÖNÜ KOMPLE ALEVDİ'

Fabrikan içine girebilecek bir durum yok. Zaten ateş çoktu diyen Düzgüner, "Patlamadan dolayı insanlar çıkamadı. Kapının önü komple alevdi. Çıkmaları imkansızdı yani. Biz de giremedik, onlar da çıkamadılar. Tek giriş çıkış burası zaten. Yangın küçük bir şey olsa girip bir şeyler yapmaya çalışacaktım ama yapamıyordum. Çünkü çok büyük yangın oldu. İçeri gitsem ben yanacağım ben de çıkamayacaktım. Ama insanların bağrışmalarını sessizce izlemek çok kötü bir şey" dedi.

Kocaeli’deki Faciadan Kahreden Detay! Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu! Aralarında Çocuklar da Var - Resim : 2

'KIZ ÇOCUKLARI VE ANNELER ÖLDÜ'

Bir diğer mahalle sakini Cihan Taş, "Yanan binada gencecik çocuklar vefat etti. Kendi kapı komşumu var, 30 yaşındaki kadın, 3 tane çocuğu annesiz kaldı. Burada birçok işletmenin birçok problemleri var. İsim vermiyorum ama bir başka firma var. Geri dönüşüm işi yapıyor. Onda da sıkıntılar var. Bir benzeri olayın da olmama ihtimali yok. Burada insanlar eceliyle ölmedi. Burada bilinçli, kasıtlı bir şekilde insanların ölümüne göz yumuldu" diye konuştu.

'İNSANLAR ŞANSA YAŞIYOR'

Buraya kara değil, hava filosu lazım, acil durumlarla ilgili diyen Taş, "Burada kız çocukları öldü. Anneler öldü, çocukları ortada kaldı. Burada insanlar kandırılıyor, burada insanlar sistematik bir şekilde sürünmeye çalışılıyor. İnsanlar şansa yaşıyor. Vefat eden ablamız sabah eşinden habersiz bir şekilde işletmeye girip çalışmak için gelmiş. Çocuklar annesiz kaldı" diye konuştu.

VALİ AKTAŞ: “6 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, olay yerinde yaptığı açıklamada yangının tamamen söndürüldüğünü belirterek, “Dilovası’ndaki yangında maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Olayın ilk anından itibaren tüm ekiplerimiz sahadaydı. Soğutma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Kocaeli’deki Faciadan Kahreden Detay! Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu! Aralarında Çocuklar da Var - Resim : 3

Vali Aktaş, fabrikada sigortasız çalışan olup olmadığının araştırıldığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin görevlendirildiğini açıkladı.

3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını belirterek, “Bir Cumhuriyet başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Soruşturma titizlikle yürütülüyor.” dedi.

İş Yeri Sahibi de Aralarında! Kocaeli'de 6 Kişinin Can Verdiği Faciada 3 Gözaltıİş Yeri Sahibi de Aralarında! Kocaeli'de 6 Kişinin Can Verdiği Faciada 3 GözaltıGüncel

Kocaeli’deki Yangın Yürek Yaktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Parfüm Deposundaki Yangın İle İlgili İlk AçıklamaKocaeli’deki Yangın Yürek Yaktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Parfüm Deposundaki Yangın İle İlgili İlk AçıklamaGüncel

Kocaeli'de Facia! Parfüm Deposundaki Yangında 6 Kişi ÖldüKocaeli'de Facia! Parfüm Deposundaki Yangında 6 Kişi ÖldüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli Dilovası
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
İş Yeri Sahibi de Aralarında! Kocaeli'de 6 Kişinin Can Verdiği Faciada 3 Gözaltı Fabrika Sahibi Yakalandı! Faciada 3 Gözaltı
Kocaeli’deki Yangın Yürek Yaktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Parfüm Deposundaki Yangın İle İlgili İlk Açıklama Cumhurbaşkanı Açıkladı, Soruşturmalar Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Kocaeli'de Facia! Parfüm Deposundaki Yangında 6 Kişi Öldü Parfüm Deposundaki Yangında 6 Kişi Öldü
Merkez Bankası’ndan Flaş Karar! O Sistem Artık Kullanılmayacak Merkez Bankası’ndan Flaş Karar! O Sistem Artık Kullanılmayacak
Sır Ölüm, Sır Telefon... Rojin Kabaiş Soruşturmasında Flaş Gelişme! İspanya'ya Gidecek Sır Ölüm, Sır Telefon... Rojin Kabaiş Soruşturmasında Flaş Gelişme! İspanya'ya Gidecek
Yeni Hibe ve Yatırım Desteği Geliyor! Devlet Düğmeye Bastı! Tersine Göç Başlıyor Yeni Hibe ve Yatırım Desteği Geliyor! Devlet Düğmeye Bastı! Tersine Göç Başlıyor
Şırnak'ta Can Pazarı! Öğrenci Servisiyle Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı Var Şırnak'ta Can Pazarı! Çok Sayıda Yaralı Var