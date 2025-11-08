İş Yeri Sahibi de Aralarında! Kocaeli'de 6 Kişinin Can Verdiği Faciada 3 Gözaltı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı yangına ilişkin aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kocaeli'nin Dilova ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucu, aralarında iş yeri sahibi ve vardiya amirlerinin de bulunduğu 3 zanlı, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

