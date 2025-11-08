MİT'ten 'Siber Casus'lara Operasyon! Gözaltına Alındılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından siber casuslara yönelik İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, siber suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, yasa dışı siber faaliyetlerle ilişkili çok sayıda dijital materyal ile yurt dışı bağlantılı sistemlere el konuldu.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Şüphelilerin ifadelerinde, suçlarını itiraf ettikleri, kişisel verilere yasa dışı erişim yöntemleri ile irtibatlı oldukları kişi ve gruplar hakkında kritik bilgiler verdikleri öğrenildi. Soruşturma kapsamında, siber casusluk faaliyetlerinde aktif rol aldığı belirlenen şüpheliler, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu kapsamında tutuklandı.

YURT DIŞINDAKİLER İÇİN YAKALAMA KARARI

Siber suç yapılanmasıyla bağlantılı olduğu ve yurt dışında bulunduğu tespit edilen zanlılar hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişletileceği ve siber suç yapılanmalarıyla bağlantılı yeni isimlere ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi.

24 İNTERNET ADRESİ KAPATILDI

Ele geçirilmiş birtakım kişisel verilere yönelik oluşturulan sorgu panellerinin bulunduğu 24 internet adresi, operasyon kapsamında erişime kapatıldı.

Kaynak: AA