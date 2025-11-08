MİT'ten 'Siber Casus'lara Operasyon! Gözaltına Alındılar

MİT ve Jandarma Genel Komutanlığının İstanbul ve Adana'da 'siber casus'lara yönelik ortak operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Yurt dışında bulunan şüpheliler için yakalama kararı çıkarıldı. Sorgu panellerinin bulunduğu 24 internet adresi de erişime kapatıldı.

Son Güncelleme:
MİT'ten 'Siber Casus'lara Operasyon! Gözaltına Alındılar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından siber casuslara yönelik İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, siber suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, yasa dışı siber faaliyetlerle ilişkili çok sayıda dijital materyal ile yurt dışı bağlantılı sistemlere el konuldu.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Şüphelilerin ifadelerinde, suçlarını itiraf ettikleri, kişisel verilere yasa dışı erişim yöntemleri ile irtibatlı oldukları kişi ve gruplar hakkında kritik bilgiler verdikleri öğrenildi. Soruşturma kapsamında, siber casusluk faaliyetlerinde aktif rol aldığı belirlenen şüpheliler, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu kapsamında tutuklandı.

YURT DIŞINDAKİLER İÇİN YAKALAMA KARARI

Siber suç yapılanmasıyla bağlantılı olduğu ve yurt dışında bulunduğu tespit edilen zanlılar hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişletileceği ve siber suç yapılanmalarıyla bağlantılı yeni isimlere ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi.

24 İNTERNET ADRESİ KAPATILDI

Ele geçirilmiş birtakım kişisel verilere yönelik oluşturulan sorgu panellerinin bulunduğu 24 internet adresi, operasyon kapsamında erişime kapatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
MİT casus Operasyon
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de: 'Karabağ Zaferimiz Kutlu Olsun!' 'Karabağ Zaferimiz Kutlu Olsun!'
Elazığ'da Kaybolan Otizmli Veysel'den Hiçbir İz Yok! Arama Çalışmalarında Kritik Gün, Ekipler O Noktada Yoğunlaşacak Elazığ'da Kaybolan Otizmli Veysel Nerede?
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası’ndan Flaş Karar! O Sistem Artık Kullanılmayacak Merkez Bankası’ndan Flaş Karar! O Sistem Artık Kullanılmayacak
Kocaeli'de Facia! Parfüm Deposundaki Yangında 6 Kişi Öldü Parfüm Deposundaki Yangında 6 Kişi Öldü
Sır Ölüm, Sır Telefon... Rojin Kabaiş Soruşturmasında Flaş Gelişme! İspanya'ya Gidecek Sır Ölüm, Sır Telefon... Rojin Kabaiş Soruşturmasında Flaş Gelişme! İspanya'ya Gidecek
Yeni Hibe ve Yatırım Desteği Geliyor! Devlet Düğmeye Bastı! Tersine Göç Başlıyor Yeni Hibe ve Yatırım Desteği Geliyor! Devlet Düğmeye Bastı! Tersine Göç Başlıyor
Şırnak'ta Can Pazarı! Öğrenci Servisiyle Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı Var Şırnak'ta Can Pazarı! Çok Sayıda Yaralı Var