Kocaeli’deki Yangın Yürek Yaktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Parfüm Deposundaki Yangın İle İlgili İlk Açıklama

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir depoda sabah saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek faciaya dönüştü. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.

6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 1 KİŞİ YARALANDI

Yangının söndürülmesinin ardından içeri giren ekipler, 6 kişinin cansız bedenine ulaştı. Yaralı olarak kurtarılan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde soğutma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN İLK AÇIKLAMA

Facianın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, bir depoda meydana gelen yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır. Yangında vefat eden kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Adli makamlar tarafından soruşturma başlatıldı. Ekipler, yangının başladığı alanda ilk bulguların tespiti ve teknik inceleme çalışmalarına devam ediyor.

