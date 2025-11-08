Kocaeli'de Facia! Parfüm Deposundaki Yangında 6 Kişi Öldü

Kocaeli'nin Dilova ilçesindeki bir parfüm deposunda çıkan yangından acı haber geldi. Korkunç alevler söndürüldükten sonra 6 kişinin cansız bedeni bulundu. Alevlerin arasından yaralı olarak çıkan kişi hastaneye kaldırıldı. Son bilgilere göre 1'i ağır toplam 5 yaralı var.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın söndürüldükten sonra içeri giren ekipler 6 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yaralı 1 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ekiplerin, depodaki çalışmaları sürüyor.

ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKTI

Öte yandan yangın sırasında alevlerin içinden yaralı olarak çıkan kişi de cep telefonuyla görüntülendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Faciaya ilişkin Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dilovası ilçemizde Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bugün saat 09.05’te yangın meydana gelmiştir. Olay mahallinde AFAD, Emniyet, Sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları ve incelemeler devam etmektedir. Meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 1 vatandaşımız da yaralanmıştır.”

1'İ AĞIR 5 YARALI VAR

Son gelen bilgilere göre yangın faciasında 1'i ağır 5 yaralı var.

