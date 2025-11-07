Bakanlıktan İki ‘Lavabo Aç’ Ürünü İçin Toplatma Kararı
Ticaret Bakanlığı, standartlara uygun olmadığı belirlenen iki lavabo aç markasının satışını durdurdu. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yapılan açıklamada, ürünler için “piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma” kararı alındığı duyuruldu.
Evlerde lavabo, tuvalet ve benzeri giderlerde yaşanan tıkanıklıkları gidermek için kullanılan bazı kimyasal ürünler, standartlara uygun üretilmediğinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı açıklamada, iki farklı lavabo aç markasının satışının durdurulduğunu bildirdi.
Açıklamada, söz konusu ürünlerle ilgili “piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma” kararı alındığı belirtilirken, bu karara neden olan güvenlik ihlalleri ve ilgili markalar da kamuoyuyla paylaşıldı.
Kaynak: Haber Merkezi