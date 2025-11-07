Türkiye İle Ferrero Arasındaki 'Fındık Krizi'! Rekabet Kurumu Devreye Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin en önemli tarımsal ihracat ürünlerinden biri olan fındık, bu kez Türkiye ile Nutella’nın üreticisi İtalyan Ferrero arasında krize dönüştü. Rekabet Kurumu, Ferrero’nun Türkiye’deki fındık alım taahhüdünü 2025 yılı için revize ettiğini duyurdu.

FERRERO’NUN ALIM TAAHHÜDÜ DÜŞÜRÜLDÜ

Rekabet Kurumu’nun 6 Kasım tarihli kararına göre Ferrero’nun, 2025’in Eylül–Aralık döneminde Türkiye’den almakla yükümlü olduğu kabuklu fındık miktarı 45 bin tondan 30 bin tona indirildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Bu karar, Ferrero gibi teşebbüslerin taahhütlerine bağlı kalmasını sağlamayı hedefliyor” ifadelerine yer verildi.

Ferrero, normal şartlarda Türkiye’deki üreticilerden her yıl en az 45 bin ton kabuklu fındık satın alıyordu. Ancak bu yılki rekolte kaybı ve kalite sorunları nedeniyle “sınırlı ve geçici” bir düzenlemeye gidildiği bildirildi.

FİYAT VE REKOLTE GERGİNLİĞİ

İngiliz Financial Times gazetesinin 31 Ekim tarihli haberinde, Ferrero’nun Türkiye’deki fındık alımlarını yavaşlattığı ve yüksek fiyatlar ile azalan rekolte nedeniyle beklemeye geçtiği iddia edilmişti.

“Nutella üreticisi, Türk fındık satıcılarıyla karşı karşıya” başlıklı haberde, piyasada “spekülatif alımların arzı daralttığı” öne sürülmüştü. Türkiye ise bu iddiaları reddetti.

REKABET KURUMU BAŞKANI’NDAN TEPKİ

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, 3 Kasım’da yaptığı açıklamada, Türkiye’nin fındık üreticileri ve tüccarlarının haksız biçimde suçlandığını belirtti. Küle, “Piyasanın dinamikleri manipülatif biçimde yansıtılıyor. Türkiye fındıkta dünya lideridir ve üreticilerimiz rekabetin adil şekilde korunmasından yanadır.” dedi.

