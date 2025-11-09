Oğlunun Endişesiyle Başlayan Arayış, Acıyla Bitti! Evinde...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zonguldak’ta annesinden haber alamayan oğlu, eve girdiğinde beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Ontemmuz Mahallesi Sırt Sokak'taki iki katlı müstakil evin alt katında yaşayan 79 yaşındaki Hanife G'ye ulaşamayan oğlu F.G, üst kattan aşağıya indi.

Bir arkadaşının yardımıyla pencereden içeri giren oğlu, annesini yatağında hareketsiz şekilde battaniyeye sarılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hanife G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen yaşlı kadının cenazesi morga kaldırıldı.

Kaynak: AA